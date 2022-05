Ukrajina: Odkrili smo vohune v ukrajinskem vojaškem štabu #vŽivo

68. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinska obveščevalna služba je objavila, da je znotraj svoje vojske odkrila rusko vohunsko verigo. Iz jeklarne Azovstal so evakuirali preko sto civilistov. Ukrajinske oblasti še čakajo, da bodo lahko evakuirale še preostale, ki so ostali ujeti znotraj ruskega obroča.

Dnevni pregled dogodkov



8.25 Ukrajina: Odkrili smo vohune v ukrajinskem vojaškem štabu

8.16 Lavrov: Zelenski ima v sebi židovsko kri, imel jo je tudi Hitler

8.01 V nedeljo v obstreljevanju Donetska in Harkova umrlo osem civilistov

7.55 Potrebni vsaj še dve evakuaciji

7.50 Evakuacija civilistov iz Azovstala

8.25 Ukrajina: Odkrili smo vohune v ukrajinskem vojaškem štabu

Ukrajinska obveščevalna služba je objavila, da je odkrila rusko vohunsko verigo. "Eden izmed vohunov naj bi bil zaposlen pri glavnem generalštabu ukrajinske vojske," je v nedeljo zvečer povedal Oleksij Arestovič, svetovalec ukrajinskega predsednika Zelenskega.

Podrobnosti o vohunski verigi ni razkril, povedal je le za eno tarčo, ki jo je imela za cilj ta skupina. "Nameravali so sestreliti potniško letalo nad Rusijo ali Belorusijo in odgovornost za to pripisati Ukrajini," je povedal. Dodal je, da bi za to operacijo uporabili ukrajinske zaloge protizračnih raket.

8.16 Lavrov: Zelenski ima v sebi židovsko kri, imel jo je tudi Hitler

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v intervjuju napadel Ukrajino in predsednika Zelenskega, češ, da Zelenski "ne zanika nacističnih elementov v svoji državi".

"Verjamem, da je imel tudi Adolf Hitler v sebi židovsko kri," je dodal Lavrov. "Zelenski lahko zagovarja mir, če bo prenehal svoji nacistični vojski dajati ukaze in izvajati kriminal," je povedal ruski zunanji minister.

8.01 V nedeljo v obstreljevanju Donetska in Harkova umrlo osem civilistov

Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je v ruskem obstreljevanju na območju Donetska in Harkova v nedeljo umrlo osem civilistov.

"1. maja so bili v ruskem obstreljevanju v regiji Donetsk ubiti štirje civilisti, vsi v Limanu. Ranjenih je bilo še enajst ljudi," je na Telegramu sporočil tamkajšnji guverner Pavlo Kirilenko, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dodal, je še ena oseba zaradi poškodb ob obstreljevanju umrla v mestu blizu Limana.

V obstreljevanju stanovanjskih območij v mestu Harkov in njegovi okolici so bili ubiti še trije ljudje, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov.

7.55 Potrebni vsaj še dve evakuaciji

Ukrajinska nacionalna garda je potrdila, da je še več sto ljudi še vedno obkoljenih v mariupolski jeklarni Azovstal in dodala da bosta potrebni še najmanj dve evakuaciji po včerajšnji uspešni, da bodo vse civiliste izvlekli iz ruskega obroča. Na območju jeklarne je še zadnje oporišče ukrajinskih sil, ki branijo mesto Mariupol. V jeklarni naj bi se nahajalo še več sto ukrajinskih vojakov in borcev izmed katerih so mnogi ranjeni.

Po navedbah ukrajinske strani je v podzemnih tunelih velikega tovarniškega kompleksa ujetih še približno tisoč civilistov. Rusija pa trdi, da je v jeklarni tudi približno 2.500 pripadnikov ukrajinske vojske in "tujih plačancev".

"Še naprej bomo delali vse, da bi evakuirali naše ljudi iz Azovstala in Mariupolja," je dejal ukrajinski predsednik Zelenski.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

"Upam, da bodo jutri izpolnjeni vsi potrebni pogoji za nadaljevanje evakuacije ljudi iz Mariupola," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v nedeljo zvečer dejal Zelenski. Kot je dodal, naj bi se danes evakuacije začele ob 8.uri po lokalnem času.

"Organizacija takšnih humanitarnih koridorjev je eden od elementov tekočega pogajalskega procesa. To je zelo zapleteno. Toda ne glede na to, kako težko je bilo, smo z območij sovražnosti rešili več kot 350 tisoč ljudi," je dodal.

7.50 Evakuacija civilistov iz Azovstala

Okrog sto civilistov je bilo včeraj evakuiranih iz uničene jeklarne Azovstal v Mariupolu, je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko so Združeni narodi potrdili, da operacija reševanja že poteka.

"Prvič smo imeli na tem območju dvodnevno premirje in smo uspeli iz območja spraviti okrog sto civilistov - večinoma žensk in otrok," je v nočnem nagovoru povedal Zelenski. To skupino ljudi so sedaj napotili proti mestu Zaporožje, ki je oddaljeno približno 225 kilometrov proti severozahodu. Zelenski je dodal, da se trudijo, da bi rešili še preostale ljudi, ki so ujeti na območje jeklarne.