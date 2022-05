Kaj se dogaja v Rusiji? Zrušil se je most, zagorel je vojaški objekt ...

Looks like something is on fire in Belgorod. https://t.co/IqO7geGV4b pic.twitter.com/axtaKJQVWA — Rob Lee (@RALee85) May 1, 2022

"Na meji treh občin, Borisova, Belgoroda in mestnega okrožja Jakovlevski, je v enem od objektov obrambnega ministrstva izbruhnil požar," je na Telegramu sporočil guverner regije Belgorod in kasneje dodal, da so na kraj dogodka že prispele reševalne službe.

Another large explosion/fire reported in Belgorod, north of Kharkiv, inside the borders of Russia.🔥 pic.twitter.com/oHnKK1yfGz — Jimmy (@JimmySecUK) May 1, 2022

Zrušil se je del železniškega mostu

Medtem pa je guverner obmejne regije Kurske Roman Starovojt sporočil, da se je zrušil tudi del železniškega mostu, po katerem je vozil tovorni promet, vendar pri tem ni bilo žrtev.

"Šlo je za sabotažo, uveden je bil kazenski postopek. Verjamem, da bodo organi, pristojni za preiskavo zadevo rešili," je dodal, ne da bi navedel krivca in obljubil, da bo dodatne informacije posredoval pozneje.

Oleksij Gončarenko, član ukrajinske Vrhovne rade, je na Facebooku objavil fotografijo zrušenega mostu.

Vojaški cilji v Rusiji blizu ukrajinske meje so bili v zadnjih tednih večkrat tarča obstreljevanj. V začetku aprila je v Belgorodu zgorelo skladišče nafte, za kar je Rusija obtožila Ukrajino, ki pa napada ni potrdila.