V Splitu se obeta spektakel, med telefonisti tudi Aleksander Čeferin

Na splitskem Poljudu bo danes potekala dobrodelna nogometna tekma med Hajdukom in Šahtarjem. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena ukrajinskim vojnim sirotam, ki so našle zatočišče na Hrvaškem. Foto: Guliverimage

Danes ob 15. uri bo na splitskem stadionu Poljud potekala dobrodelna nogometna tekma med splitskim Hajdukom in ekipo Šahtarja iz ukrajinskega Donecka. Vsa sredstva, zbrana s prodajo vstopnic in donacij, bodo namenjena ukrajinskim vojnim sirotam. V času tekme bo odprta posebna klicna linija, kjer bo možno donirati sredstva za Ukrajino, med telefonisti pa bo tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Dobrodelna nogometna tekma bo potekala prav na 40. rojstni dan nekdanjega kapetana hrvaške nogometne reprezentance Darija Srne, ki je danes športni direktor nogometne ekipe Šahtar iz Donecka v Ukrajini. Tekma z dobrodelno noto na Poljudu je bila organizirana prav na njegovo pobudo.

Domačini se bodo pomerili z nogometaši Šahtarja, ki kot nogometni begunci že vse od aprila potujejo po Evropi in v imenu miru gostujejo na različnih nogometnih tekmah, ki so v prvi vrsti namenjene zbiranju sredstev za Ukrajino. Vstopnice za današnjo tekmo so na voljo po simbolični ceni 30 kun oz. slabih štirih evrov.



Globalna turneja za mir

Današnja tekma na Poljudu bo zaključna tekma evropske turneje za mir (Global Tour for Peace), ki so jo igralci Šahtarja začeli v Pireju, kjer so igrali proti Olympiacosu, nadaljevali v Gdansku, kjer so se pomerili z nogometaši Lechije in nato še v Turčiji, kjer so igrali proti zasedbi Fenerbahčeja in Antalyaspora.

Nogometaši Šahtarja, ki so tudi člani ukrajinske reprezentance, bodo po tekmi s Hajdukom odpotovali na reprezentančne priprave na zadnji tekmi dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katarju. Ukrajinski nogometaši se bodo na pomembni preizkušnji pripravljali v Nacionalnem nogometnem centru Brdo pri Kranju.

Ukrajinci se bodo 1. junija v edinem preostalem polfinalu dodatnih kvalifikacij pomerili s Škotsko, zmagovalec te tekme pa bo za dokončno uvrstitev na mundial 5. junija odigral še finalno tekmo z Walesom.

Zanimivo je, da bi Šahtar na Poljudu moral gostovati že pred desetimi leti, a je bila tekma takrat zaradi snežnih padavin odpovedana.

Ekipa Šahtarja je zdesetkana, tujci so namreč kmalu po izbruhu vojne v Ukrajini klub zapustili, zato tudi Hajduk ne bo igral s prvokategorniki. A nič ne de, obeta se zanimiva tekma, kjer bo rezultat drugotnega pomena, napovedujejo organizatorji.

Klicni center, kjer bo v akciji tudi Čeferin

V času tekme bo v prostorih Hajduka deloval klicni center, v katerem bodo kot prostovoljci delovali nekdanji zvezdniki Hajduka, člani uprave kluba, igralci, glasbeniki in številne druge znane osebnosti. Med njimi bo tudi Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, ki je že od mladih let navijač splitskega kluba.

Vsa sredstva, zbrana s prodajo vstopnic, in donacije bodo namenjena potrebam ukrajinskih sirot, ki so se zatekle na Hrvaško.