Strašna grožnja Evropi na ruski TV: "En Satan in to je to"

V oddaji Rusija 1 sta ruska novinarka Olga Skabejeva in poslanec državne dume LDPR Aleksej Žuravljov govorila o tem, koliko sekund bi potrebovala balistična raketa Satan, da bi dosegla prestolnice Velike Britanije, Nemčije in Francije, držav, ki dobavljajo orožje Ukrajini.

https://t.co/bjjPvHSHfL

🗿 On the TV channel "russia 1" propagandists Skabeeva and Zhuravlov pondered how many seconds it will take for an intercontinental ballistic missile Sarmat "to fly to the capitals of Great Britain, Germany, and France, which provide Ukraine with weapons". pic.twitter.com/yfGNfhWm4G — Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) April 29, 2022

"En Satan in to je to. Britanski otoki ne obstajajo več. Resno mislim," je dejal Žuravljov.

Poslanec državne dume Jevgenij Popov iz stranke Združena Rusija je to poskušal utemeljiti s trditvijo, da ima Velika Britanija tudi jedrsko orožje in če bo uporabljena satanska raketa, nihče ne bo preživel te vojne, nihče ne bo ostal na planetu, je dejal.

Voditeljica je dodala, da bi bil čas letenja rakete "Satan" od Kaliningrada do Berlina 106 sekund, od Kaliningrada do Pariza 200 sekund in do Londona 202 sekundi.

"Raketni čas letenja do prestolnic držav, ki Ukrajini oskrbujejo največ orožja," je nadaljeval Žuravljov in dodal: "To sliko bi morale videti tudi zahodne države. Štejte vsako sekundo. Za kaj boste imeli čas?," se je spraševal Žuravljov.

Rusija je pred kratkim poskusno izstrelila novo medcelinsko balistično raketo z jedrskim orožjem. Raketa, kot trdijo v Rusiji, lahko doseže hitrost 25.750 kilometrov in lahko na vsak projektil postavi 10 ali več bojnih glav.