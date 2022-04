Vnuk umrl pred očmi babice: Rotila sem ga, naj ne zatiska oči

"Bila je velika eksplozija, potem je bilo vse polno dima, nič se ni slišalo in ničesar nisem videla. Ko se je razkadilo, sem videla vnuka ležati na tleh," je v solzah povedala Ukrajinka, ki so se ji ob napadu v vrat zarili delci stenskega ometa. Izgubila je 14-letnega vnuka in zeta.

Ukrajinka Tatjana Macegora je utrpela hude poškodbe, ko je njen dom v Lugansku zadela raketa. Za Sky News je opisala, kaj se je zgodilo in kako sta v obstreljevanju umrla njen 14-letni vnuk Igor in zet.

"Prosila sem svojega vnuka, naj ne zatiska oči"

Ko je stavbo zadela raketa, je na licu mesta umrl Tatjanin zet, hčer in vnuka pa jima je z možem uspelo zvleči v klet. Družino so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, po prihodu pa je 14-letni Igor umrl. Njena hči je še vedno v kritičnem stanju v bolnišnici v Dnipru. Tatjana pravi, da se počuti krivo zaradi smrti svojega vnuka.

"Prosim, ne zatiskaj oči. Ne zatiskaj oči," je Tatjana rotila svojega vnuka. "Medtem ko smo v kleti čakali na zdravniško pomoč, me je vnuk vprašal: 'Babi, bom živel?' Rekla sem mu, da bo. Izdala sem ga, on je mrtev, jaz pa ne. Želim si, da bi umrla jaz in da bi on preživel. Živela sem veliko dlje od njega, nikoli si ne bom odpustila," je povedala Tatjana.