Igor Volobujev je podpredsednik ruske "plinske" banke Gazprombank, ki je v začetku marca iz Rusije prebegnil v rodno Ukrajino in se pridružil ukrajinskemu boju proti okupatorju z vzhoda. Volobujev tudi trdi, da je nemogoče, da sta vplivna Rusa, ki naj bi prejšnji teden umorila svoji družini in nato sodila še sebi, storila takšna zločina.

Volobujev je v Ukrajino iz Rusije prebegnil 2. marca in se v Kijevu pridružil ukrajinski teritorialni obrambi. Prihaja sicer iz kraja Okhtyrka v ukrajinski regiji Sumi. Zadnjih šest let je bil podpredsednik Gazprombank, tretje največje ruske finančne institucije in glavne banke, prek katere Rusija obrača denar od prodaje naravnega plina.

Volobujev je poznal Vladislava Avajeva, o katerem smo poročali na velikonočni ponedeljek. Avajev, nekdanji podpredsednik in visoki funkcionar v Gazprombank, naj bi po poročanju ruskih virov v luksuznem družinskem stanovanju v Moskvi s strelnim orožjem ubil ženo in mladoletno hči ter nato sodil še sebi.

Trupla Vladislava Avajeva, njegove žene in mladoletne hčerke je v njihovem stanovanju v Moskvi našla najstarejša hči Avajeva. Njegova žena je bila v času smrti noseča. Ruski državni mediji so kasneje poročali, da naj bi Avajev ženo pred umorom več ur mučil, saj naj bi verjel, da ne nosi njegovega otroka. Foto: Twitter

Kot je povedal za neodvisni ruski medij The Insider, Volobujev ne verjame, da je 50-letni Avajev res zakrivil takšno dejanje.

Po njegovem mnenju gre za uprizorjeni dvojni umor in samomor, v ozadju pa je morda nekdo, ki ne želi, da bi Avajev izdal kakšno občutljivo informacijo, je dejal Volobujev.

Igor Volobujev za The Insider: "Rad bi se otresel svoje ruske preteklosti. Moja domovina je zdaj v nevarnosti. Ne morem živeti lagodnega življenja, medtem ko moji sorodniki, znanci in prijatelji umirajo. Moj obisk je kot pokora. Nimam veliko izkušenj z vojskovanjem, imam pa željo po obrambi moje domovine." Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Za takšno razmišljanje ima dober razlog. Po poročanju portala Meduza so ga takoj, ko se je razvedelo, da je zapustil Rusijo, začeli iskati preiskovalci ruskih oblasti. Širili naj bi tudi narativ, da je v Ukrajino odšel zato, da bi Kijevu predal tajne podatke o poslovanju banke Gazprombank, čeprav tega ni storil.

Volobujev prav tako ne verjame, da je skoraj enak zločin kot Avajev le nekaj dni pozneje v Španiji zagrešil ruski energetski oligarh Sergej Protosenja. Ta naj bi s hladnim orožjem prav tako ubil ženo in hči ter se nato obesil na vrtu družinske počitniške vile v letoviškem mestu Lloret de Mar.

Volobujev je prepričan, da sta bila tako Avajev kot Protosenja umorjena skupaj z družinama. To teorijo po poročanju nekaterih medijev zagovarjata še najmanj dva ruska poslovneža, sicer prijatelja Sergeja Protosenje.

Fedor, 22-letni sin Sergeja Protosenje, ki je bil v času smrti njegove družine v Franciji, ne verjame, da bi njegov oče lahko storil tako pošastno dejanje. Foto: Twitter

Od začetka leta je umrlo nekam veliko vplivnih Rusov



Slab mesec dni pred ruskim vpadom v Ukrajino so v njunih prestižnih stanovanjih našli še dva mrtva ruska vplivneža. Šlo je za Leonida Šulmana in Aleksandra Tuljakova. Oba sta bila zelo visoko v kadrovski hierarhiji ruskega energetskega giganta Gazprom.



Tuljakov je po poročanju ruskih medijev storil samomor z obešanjem, čeprav so kasnejša poročila preiskav omenjala, da je bil pred smrtjo močno pretepen.



Šulmana so medtem večkrat zabodenega našli v njegovi kopalni kadi. Na kadi je bil tudi nož, vendar naj bi bil po nekaterih informacijah tako oddaljen od Šulmana, da bi bilo tako rekoč nemogoče, da bi se zabodel sam in ga nato odložil tja.