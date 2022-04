Sergej Protosenja z ženo in mladoletno hčerko. Njegov sin je bil v času domnevnega umora in samomora v družinski hiši v Franciji.

Le dan po tem, ko so v luksuznem stanovanju v Moskvi našli trupla vplivnega ruskega bančnika in njegove družine, ubil naj bi ženo in hčer ter nato sodil še sebi, se je podoben zločin zgodil še v Španiji. V svoji vili v letoviškem mestu Lloret de Mar je naftni in plinski oligarh Sergej Protosenja s sekiro umoril ženo in hčer, nato pa končal še lastno življenje.