Žalostni prizori iz Ukrajine: tako so se poslovili od mame in dojenčice

В Одесі прощаються з Валерією Глодан, її 3-місячною донькою Кірою та матір'ю Людмилою. Вони загинули 23 квітня, коли в мирний будинок прилетіла російська ракета. pic.twitter.com/1WKNgPdKuO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 27, 2022

Valeria Hlodan in hči Kira sta bili med osmimi civilisti, ki so umrli, potem ko je v soboto raketa zadela več stanovanjskih zgradb in vojaški kompleks v ukrajinskem pristaniškem mestu. Osemnajst oseb je bilo ranjenih.

"Dragi moji, nebeško kraljestvo! Vi ste v naših srcih! " je Jurij zapisal ob fotografijah svoje žene in hčerke, ki jih je objavil na družbenih omrežjih.

⚡️The deceased was an Odesa journalist. Her name was Valeria Hlodan. It is reported that when a rocket flew into their apartment, her husband had just left for the store. pic.twitter.com/fnddlQR14c — Flash (@Flash43191300) April 24, 2022

Fotografija, na kateri se vidi Valeria, ki sije, ko hrani svojega otroka po steklenički, je bila objavljena tudi na uradnem računu ukrajinskega parlamenta na Twitterju.

"Očarljiva mlada mati in njen trimesečni otrok. Njuna življenja je Rusija vzela danes, ko je ruska raketa zadela stanovanjsko stavbo v Odesi. RIP, naši angeli," so zapisali.

In the photo a charming young mother and her three-month-old child. Their lives were taken by Russia today when a 🇷🇺 rocker hit a residential building in #Odesa.

Russia is a terrorist country.

We will never forgive and forget!

RIP, our angels.#StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/otaBhVjAHE — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) April 23, 2022

Valeria je pred časom na svojem Instagram profilu objavila fotografijo, ob njej pa zapisala: "To je bilo najboljših 40 tednov. Naša punčka je zdaj stara en mesec. Oče ji je dal prve rože. To je nova raven sreče."

Valeria Hlodan & her infant daughter were 2 of 8 people killed in Odesa today by Russian missiles. Her post on Instagram where this photo was shared read: “Those were the best 40 weeks. Our girl is a month old now. Papa gave her her first flowers. It’s a new level of happiness.” pic.twitter.com/pc0xlrhohu — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 23, 2022

Napad se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je Moskva razglasila zmago v južnem pristaniškem mestu in dejala, da njenim silam ni treba zavzeti elektrarne.