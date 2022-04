Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko si je Benjamin Verbič po prekinitvi ukrajinske lige in odhodu iz Ukrajine, kjer poteka vojna, hitro našel novo sredino (Legia Varšava), je nekoliko dlje nov klub čakal Rudi Požeg Vancaš. V Ukrajini je podpisal za Černomorca iz Odese, a zanj uradne tekme ni odigral, saj se spomladanski del prvenstva zaradi vojne sploh ni začel. Zdaj bo še nekoliko bolj na vzhodu, saj je do konca koledarskega leta 2022 "posojen" kazahstanski ekipi Tobol iz Kostanaja. Ti so prihod slovenskega nogometaša, ki je v prvi ligi nazadnje igral za Maribor, potrdili z objavo naslednjega posnetka.

Uefa je omogočila nogometašem iz ukrajinske lige, da si najdejo nove sredine. Torej tudi izven prestopnega roka.

Tobol je aktualni prvak Kazahstana, potem ko je lani za sabo pustil tudi večkratnega prvaka Astano. Po osmih odigranih tekmah sezone 2022 Tobol zaseda četrto mesto na prvenstveni lestvici.