Ukrajina brez nogometnega prvaka, kaj bo z ligo prvakov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski nogometni klubi so se v torek dogovorili, da zaradi februarskega ruskega vojaškega napada na državo predčasno končajo sezono 2021/22 in da v letošnji sezoni liga ne bo razglasila prvaka.

"Stanje na lestvici s 24. februarja 2022 bo tudi končna lestvica za sezono, a letos ne bomo imeli prvaka," so zapisali v vodstvu lige in dodali, da so ustrezen sklep predlagali izvršnemu odboru tamkajšnje nogometne zveze.

Konec februarja je bil na lestvici prvi Šahtar iz Donjecka, ki je imel dve točki naskoka pred kijevskim Dinamom. Za oba kluba pa pričakujejo, da bosta v naslednji sezoni dobila priložnost v kvalifikacijah za ligo prvakov,

Šahtar in Dinamo naj bi imela vseeno mesto v ligi prvakov. Foto: Reuters

Zaradi vdora ruskih sil na ukrajinsko ozemlje se spomladanski del tekmovanja v Ukrajini sploh ni začel.