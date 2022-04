Razkrival je navezo Rusije in nemških bankirjev: našli so ga mrtvega

V Los Angelesu v Združenih državah Amerike so v ponedeljek odkrili truplo Valentina Broeksmita, ki je z zveznim preiskovalnim uradom FBI sodeloval pri dokazovanju tesnih vezi med največjo nemško banko Deutsche Bank in Moskvo, posedoval pa naj bi tudi dokumente, ki so razkrivali povezave med nemško banko in nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Kje je Val Broeksmit, kot so ga praviloma naslavljali sogovorniki in mediji, je bila skrivnost od aprila lani, ko je bil nazadnje opažen v svojem rdečem avtomobilu znamke Mini, tega so kasneje našli z odprtimi vrati in ključem v stikalu za vžig motorja. Od takrat je bil sicer še vedno aktiven na družbenem omrežju Twitter. Datum njegove zadnje objave na Twitterju je bil 5. april 2022.

46-letnega Broeksmita so našli v ponedeljek zjutraj na območju srednje šole Woodrow Wilson. Pomagati mu niso mogli več, za mrtvega so ga razglasili ob 7. uri.

Kaj se je zgodilo, še ni znano, toda njegov prijatelj, preiskovalni novinar Scott Stedman, ne verjame, da mu je kdo kaj naredil, pa čeprav je bil Broeksmit kot ključni del sestavljanke vpleten v preiskave nekaterih najvplivnejših posameznikov na planetu. Imel naj bi namreč težave z mamili.

My friend Val Broeksmit was found dead today. He was 46. He supplied me and other journalists with Deutsche Bank documents that highlighted the bank’s deep Russia connections. It is very sad. I don’t suspect foul play. Val struggled with drugs on and off. Waiting on further info. — Scott Stedman (@ScottMStedman) April 26, 2022

Broeksmit naj bi se boril z depresijo, zlomila ga je smrt njegovega očeta, ki si je življenje vzel leta 2014. Broeksmitov oče je bil visoki funkcionar v Deutsche Bank, največji nemški finančni instituciji.

Po očetovi smrti je Val odkril ogromno dokumentov, ki naj bi domnevno razkrivali tesne vezi in sodelovanje med Deutsche Bank in vrhom ruske politike, obremenilni pa naj bi bili tudi za nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dokumente je Broeksmit delil z ameriškim zveznim preiskovalnim uradom FBI in bil od takrat vpleten v nadaljnje preiskave kot ključna priča.

Foto: Reuters

Spomnimo, Deutsche Bank se je leta 2017 znašla sredi mednarodno odmevnega škandala zaradi pranja denarja za ruske vplivneže in pomembnejše akterje iz ruskega kriminalnega podzemlja. Po najbolj pesimističnih ocenah naj bi šlo za skoraj 80 milijard evrov. Afere se je oprijelo ime Globalni pralni stroj.



Donaldu Trumpu so medtem očitali, da njegov podjetniški imperij prek Deutsche Bank prejema gromozanska posojila, ugibalo pa se je tudi, ali njegovo predsedniško kampanjo pred nemške banke financirajo akterji iz tujine. Trump in Deutsche Bank sta sodelovanje prekinila v začetku leta 2021.