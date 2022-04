Zelenski razkril, kako so Rusi na prvi dan invazije poskusili ubiti njega in njegovo družino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zavedal se je svoje vloge v vojni in spoznal, da je simbol. Foto: Reuters

V prvih urah ruske invazije na Ukrajino so ruske čete dvakrat poskušale vdreti v predsedniško hišo, je za The Times razkril predsednik Volodimir Zelenski. V trenutku napada je bil tam z ženo Oleno in njunima dvema otrokoma.

Zelenskega še vedno zelo hvalijo zaradi njegovega odziva na invazijo, ki danes traja že 65 dan. Do zdaj mu je uspelo nagovoriti kongres ZDA, Svetovno banko in prisotne na podelitvi grammyjev. Toda njegovo življenje in vodenje države bi se lahko končalo v nekaj urah po začetku invazije.

Zelenski je opravil pogovor z novinarjem Simonom Shusterjem, novinarjem The Timesa, ki je štirinajst dni preživel v predsedniškem kompleksu v Kijevu. Zelenski je opisal, kako so ruske enote poskušale zavzeti vladno okrožje prestolnice ter najti njega in njegovo družino.

Številni spomini Zelenskega na tiste prve ure so "razdrobljeni", natanko pa se spominja zgodnjih jutranjih ur 24. februarja.

Ko se je bombardiranje začelo, sta šla z ženo Oleno Zelensko 17-letni hčerki in devetletnemu sinu povedat, naj se pripravita na beg iz doma. "Zbudila sva ju," je za The Times povedal Zelenski. "Bilo je glasno, slišale so se eksplozije."

Ukrajinska vojska je Zelenskemu povedala, da so ruske udarne ekipe s padalom pristale v Kijevu, da bi ubile ali ujele njega in njegovo družino. "Pred to nočjo smo takšne stvari videli le v filmih," je za revijo povedal Andrij Jermak, vodja njegovega osebja.

"Okoli vladne četrti so izbruhnili strelski napadi, vse naokoli se je stemnilo. Stražarji v kompleksu so ugasnili luči ter prinesli neprebojne jopiče in jurišne puške za Zelenskega in približno ducat njegovih pomočnikov," piše The Times.

Eden redkih uradnikov, ki je znal uporabljati orožje, je bil Oleksij Arestovič, veteran ukrajinske vojaške obveščevalne službe. "To je bila čista norišnica," je povedal Arestovič in dodal, da so ruske čete dvakrat poskusile vdreti v kompleks, medtem ko je bila družina Zelenskega še vedno v njem.

Zavedal se je svoje vloge v vojni

Spomnimo, da je Zelenski kljub ponudbi ameriških in britanskih sil, ki so mu ponudile ustanovitev vlade v izgnanstvu, zavrnil beg v varno okolje in takoj po burni noči posnel prvo videosporočilo.

Takrat je Zelenski dejal, da se je resnično zavedal svoje vloge v vojni. "Ljudje te gledajo. Spoznal sem, da sem simbol in da moram ravnati tako kot vodja države."