Veliki preobrat na naslovnicah srbskih tabloidov: "Putin Srbiji zabodel nož v hrbet"

Današnje izdaje vodilnih provladnih tabloidov v Srbiji so prvič od začetka vojne v Ukrajini objavile naslovnice z zelo kritičnimi naslovi o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, poroča European Western Balkans.

Naslovi so odziv na izjavo ruskega predsednika z dne 26. aprila, da imata Ljudska republika Doneck in Lugansk enako pravico odločati o svoji suverenosti brez dovoljenja centralne vlade kot Kosovo.

"Putin je Srbiji zabil nož v hrbet: Kosovo zamenjal za Donbas" je največji naslov na prvi strani današnjega srbskega telegrafa.

Negativne odzive na izjave so objavili tudi drugi tabloidi. "Tako torej, bratje Rusi? Putin Srbiji zabodel nož v hrbet," "Putin zaradi svoje vojne pozabil na Kosovo in Srbijo", "Plačamo ceno svetovnega konflikta: Putin igra na karto Kosova", "Proslava v Prištini, Zagrebu in Sarajevu po Putinovi izjavi", "Goli interes: Putin ščiti interese Rusije."

Look at how Serbian tabloïds, under gvnt's control, react to Putin's statement. It is serious signal that they go from "Putin is our saviour" for years to "Putin ready to betray us" overnight.



When you have your ass between two chairs, you don't sit anywhere https://t.co/PypZkzO9kB pic.twitter.com/WHNSpbCEvo