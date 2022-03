Srbi, odločite se: EU ali Rusija?

Rally in support of Russia in Belgrade, Serbia. Serbia, along with Russia is the only European country that waged aggressive wars against neighbouring countries in post WW2 period, so no surprise here. Aggressors for Aggressors. pic.twitter.com/ZTO7rOI3Jy — Belisarius🇺🇦 (@herzogg96) March 4, 2022

Pisni poziv predsednici Evropske komisije Ursuli van der Leyen in visokemu zunanjepolitičnemu predstavniku Unije Josepu Borrellu je podpisalo devet poslancev liberalne politične skupine Renew, med njimi iz Slovenije Grošelj, ki je v zvezi s tem danes tudi posredoval sporočilo za javnost.

"Glede na nedavne dogodke v zvezi z agresijo Rusije na Ukrajino smo globoko zaskrbljeni zaradi razmer, ki se odvijajo na Zahodnem Balkanu, še zlasti zaradi očitnega nespoštovanja zavez Srbije, ki jih je dala kot država kandidatka za članstvo v EU," so zapisali in spomnili, da so v preteklih letih že večkrat opozorili, da mora Srbija postopoma uskladiti svojo zunanjo in varnostno politiko s politiko EU in širše s konkretnimi dejanji pokazati, da deli temeljne vrednote EU.

Srbija je v zadnjih dveh letih okrepila odnos z Rusijo

"Vedno smo se zavedali močnih gospodarskih, socialnih in kulturnih vezi Srbije z Rusijo, ki so botrovale dejstvu, da so srbske oblasti ohranile dvoumen odnos glede svojih resničnih namenov, spoštovati zaveze, dane v okviru procesa pristopa k EU," nadaljujejo ter opozarjajo, da je Srbija v zadnjih letih okrepila sodelovanje z režimom ruskega predsednika Vladimirja Putina in obenem močno nazadovala na področjih, kot so pravna država, človekove pravice, svoboda medijev in svoboda izražanja.

"Trdno smo prepričani, da Srbija kaže nevarno nagibanje k avtoritarizmu, ki je v očitnem nasprotju z njenim vzporednim prizadevanjem za vstop v Evropsko unijo, ta dvoumnost pa je dosegla vrhunec z zavrnitvijo uvedbe sankcij proti Rusiji v odgovor na njeno agresijo na Ukrajino. Zato pozivamo komisijo, naj ponovno pozove srbske oblasti, da se pridružijo skupnemu stališču EU o Rusiji. Če bo Srbija ta poziv znova ignorirala, zahtevamo začasno zamrznitev pristopnih pogajanj s srbsko vlado in hkrati zamrznitev finančne podpore EU za to državo," pozivajo.

Srbija se lahko svobodno odloči

Na koncu sicer še dodajajo, da ima Srbija "vso pravico slediti Putinovemu modelu, če to želi, vendar mora jasno povedati svoje namene in se prenehati pretvarjati, da si resno prizadeva za članstvo v EU". "Srbija se lahko svobodno odloči, v katero smer želi iti, vendar ne more še naprej veljati za zaupanja vrednega sogovornika in ne more še naprej prejemati predpristopne finančne pomoči, dokler se ne odloči."