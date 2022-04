Dan po tem, ko je izgubila moža, je rodila dvojčka #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



22.16 Ukrajinka, ki je izgubila moža in rodila dvojčka

Bogdan Nazarenko, 35-letni ukrajinski mejni policist, je bil ubit 14. marca. Ubil ga je ruski ostrostrelec, piše Sky News.

The contractions began after she learnt her husband, a Ukrainian border guard, had been killed by a Russian sniper.

Viktoria Nazarenko gave birth to twin boys the next day.

Joy overwhelmed by grief at the loss of Bogdan Nazarenko. It had taken the couple 8 years to fall pregnant. pic.twitter.com/aqft04DsEg