Pod jeklarno je ujetih 200 civilistov. Sliši se glasove žensk in otrok. #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



22.39 Pod Azovstalom ujetih 200 ljudi

22.15 Ganljiva fotografija deklice

Svjatoslav Palamar, namestnik poveljnika ukrajinskega kontroverznega polka Azov, je dejal, da njegovi borci še vedno slišijo glasove žensk, otrok in starejših, ki so ujeti v bunkerjih.

Dejal je, da jih ukrajinske sile ne morejo doseči skozi ruševine.

"Načrtovali smo, da bomo porušili bunkerje, ki so blokirali vhod, a je v ponedeljek vso noč streljala mornarica in cevno topništvo. Danes nas ves dan bombardirajo," je dejal.

