Je Putin na robu obupa? Nova obtožba iz Kremlja meji na norost.

Ali Vladimir Putin dejansko verjame v okultno ali pa gre samo za kremeljsko protiukrajinsko propagando, ni jasno. Neuradno ga sicer povezujejo z znanim filozofom in okultistom Aleksandrom Duginom, samooklicanim fašistom, ki naj bi pomembno vplival na Putinovo mnenje o suverenosti Ukrajine, v preteklosti pa so se pojavila tudi namigovanja, da je Putin morda obseden z določeno versko simboliko in mitologijo. Foto: Guliver Image

Ruska RIA Novosti, tiskovna agencija na povodcu Kremlja, je v torek z vso resnostjo objavila novico, da si ukrajinski vojaki na bojišču pomagajo s prakticiranjem črne magije. Seveda se poraja vprašanje: ali takšni zgodbi, ki je začinjena tudi s subtilnim antisemitizmom, v 21. stoletju sploh kdo lahko verjame? Mednarodna publika najbrž ne, del domače, ki ji je članek v prvi vrsti tudi namenjen, pa zagotovo. Ne pozabimo, da gre za državo, v kateri je vsak peti prebivalec že plačal za storitve zdravilcev, vračev in celo čarovnikov, pa ne tistih, ki iz klobukov vlečejo zajce. Gre tudi za državo, v kateri so oblasti še lani kot smrtno grožnjo obravnavale in s 50 policijskimi specialci aretirale samooklicanega šamana, ki je napovedal, da bo prišel v Moskvo in iz Kremlja z ritualom izgnal "zlega duha Putina".

V izpraznjenem štabu ukrajinske artilerije v vasi Trokžibenka v pokrajini Donbas so bili odkriti znaki, da so ukrajinski vojaki svoje orožje poskusili sakralizirati z uporabo črne magije, da bi bilo močnejše, je v torkovem članku poročala RIA Novosti.

Ruski vojaki, ki so zasedli položaj, naj bi tam odkrili satanistična znamenja, ki so vključevala tudi hebrejske in nacistične simbole, so zapisali in dodali, da naj bi Ukrajinci izvajali tudi rituale s krvjo.

Domnevno okultno znamenje, ki naj bi ga v Ukrajini našli ruski vojaki. Foto: RIA Novosti

Gre za novico, ki lahko ima dva namena. Prvi je logičen: ukrajinske vojake nadalje izenačevati z nacisti, ki so glede na nekatera zgodovinska pričevanja simpatizirali z okultizmom in nadnaravnimi pojavi, in z omenjanjem hebrejskih simbolov dodati še ščepec antisemitizma, ki zadnje dni kar bruha iz Moskve.

Toda glede na to, da prispevek RIA Novosti v naslovu trdi, da so v Ukrajini odkrili znake črne magije - nečesa, kar po vseh zakonitostih narave in znanosti najverjetneje ne obstaja - in da so ukrajinski vojaki poskusili priklicati nadnaravne sile, bi lahko bil namen članka tudi nadaljnja demonizacija in dehumanizacija Ukrajincev v očeh ruskega prebivalstva.

Tako naj bi ukrajinski vojaki po navedbah ruske tiskovne agencije opravili ritual črne magije z lastno krvjo. Foto: RIA Novosti

Pa bi Rusi sploh lahko verjeli, da Ukrajinci prakticirajo črno magijo? Podlaga za to v Rusiji vsekakor obstaja.

Oblasti v Moskvi so leta 2017 ocenile, da je kar dvajset odstotkov prebivalcev države vsaj enkrat že mastno plačalo za storitve šamanov, zdravilcev, čarovnikov in drugih šarlatanov, ki jih je v Rusiji za nameček veliko več kot zdravnikov. Promet na ruskem trgu vračev in okultistov se po različnih ocenah meri od več deset milijonov do milijard evrov, 95 odstotkov tistih, ki se predstavljajo za zdravilce, pa nima nobene ustrezne izobrazbe.

Ruska vlada vsaj delno igra to igro, saj od leta 2008 zahteva, da vsak, ki se ukvarja s tem ali onim zdravilstvom ali celo s čaranjem, pridobi uradno licenco. Pri tem ni govora o iluzijah v slogu Davida Copperfielda ali gostilniških trikih s kartami, temveč o priklicu Lenina od mrtvih in zaklinjanju vojaških nasprotnikov Rusije s pomočjo portreta Vladimirja Putina.

Marčevski zbor čarovnic v Moskvi, ki so izvedle ritual za zmago Rusije v vojni v Ukrajini in položile "uroke" na sovražnike Vladimirja Putina. Foto: Telegram / Posnetek zaslona

Naklonjenost nadnaravnemu naj bi bila pogostejša predvsem pri starejših generacijah Rusov, ki so z misticizmom in spiritualizmom pred dobrimi tridesetimi leti poskusili zapolniti ideološko vrzel, ki sta jo povzročila razpad Sovjetske zveze in z njo tudi komunizma, je pred leti v svoji knjigi z naslovom Vstajanje od mrtvih za rublje stanje opisal novinar Marc Bennetts, dolgoletni moskovski poročevalec za medija The Times in Sunday Times.

Ali okultizem v Rusiji sega vse do političnega vrha?

V zadnjih mesecih je bolj kot kdajkoli prej postalo jasno, da ruski predsednik Vladimir Putin svoje geopolitične nazore oblikuje tako, da sestavi kolaž različnih teorij in ideologij, ki ustrezajo njegovi interpretaciji zgodovine. Toda ali na njegove (politične) odločitve vpliva tudi vera v nadnaravno? To je vprašanje, ki nima jasnega odgovora.

S Putinom naj bi bil povezan ruski ideolog Aleksandr Dugin. Človek, ki mu predvsem na Zahodu pravijo "Putinovi možgani", ima po nekaterih teorijah velik vpliv na ruskega predsednika.

Aleksandru Duginu nekateri pravijo tudi Putinov "Rasputin". Foto: Guliver Image

Na zelniku Dugina, samooklicanega fašista in okultista, ki se navdušuje nad "mističnostjo" zloglasnega sovjetskega serijskega morilca Andreja Čikatila, naj bi med drugim zrasla ideja o ruski priključitvi Krima, ki jo je Putin ukazal leta 2014 in je bila prvi korak do letošnje vojne med Rusijo in Ukrajino. Uradno sicer ni znano, ali sta se Dugin in Putin kdaj sploh že srečala v živo.

Vladimir Putin je po navedbah nekaterih virov tudi prevzet z določeno versko simboliko in mitologijo. Poseben pomen naj bi pripisoval križu, ki je leta 1996 preživel požar, ki je povsem uničil njegovo hišo ob jezeru (dačo). Svojčas naj bi bil obseden z osvojitvijo gore Athos v Grčiji, ki velja za sveti kraj ortodoksne cerkve. Na vrh se je prvič neuspešno poskusil povzpeti že leta 2001, uspelo pa mu je šele leta 2016 v šestem poskusu. Verjel naj bi tudi v mistično moč regije Altaj na jugu Rusije, kjer ima sicer tudi svoj jedrski bunker.

Vladimir Putin leta 2016 med obiskom ortodoksne svete gore Athos. Foto: Guliver Image

V Kremlju so se ustrašili izganjalca zlih duhov



V zadnjih treh letih je v medijih odmevala zgodba ruskega zgodovinarja in samooklicanega šamana Aleksandra Gabiševa, ki se je odpravljal na pot v Moskvo, da bi protestiral proti Vladimirju Putinu in ga kot zlega duha s šamanskimi rituali izgnal iz Kremlja oziroma ga pripravil do odstopa s položaja.



Odziv ruskih oblasti je bil po mnenju marsikoga ekstremen. Gabiševa, ki je nabral res majhno število sledilcev, so septembra 2019 med njegovim osem tisoč kilometrov dolgim pohodom do Moskve - prihaja iz Jakutska na ruskem daljnem vzhodu - ponoči, ko je spal v gozdu, aretirali zamaskirani policisti.

Aleksandra Gabiševa so v Kremlju poskusili prikazati kot ekstremista s terorističnimi nagnjenji. Sam trdi, da je žrtev zlorabe institucij za duševne bolnike v politične namene. Foto: YouTube / Posnetek zaslona Naslednji dan so ga poslali v psihiatrično bolnišnico. Še enkrat je bil aretiran decembra 2019, ko se je spet podal na pot proti Moskvi, in nato še enkrat januarja lani, ko je v njegovo stanovanje na silo vdrlo kar 50 policijskih specialcev. Še enkrat so ga poslali v psihiatrično ustanovo.

