Ukrajinski minister potrdil: velika skrb sveta se je uresničila

Gospodarski strokovnjaki so napovedovali, da lahko vojna v Ukrajini, ki velja tudi za žitnico sveta, neposredno vpliva na dvig cen hrane v Evropi in na pojav lakote v nekaterih državah v Afriki in na Bližnjem vzhodu, ki velik delež žita uvozijo prav iz Ukrajine. Foto: Guliver Image