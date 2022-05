Del Slovenije zajelo močnejše neurje

V osrednjem delu Slovenije in na severovzhodu so se danes oblikovale nevihte, ki so predvsem na Štajerskem in Koroškem prerasle v močnejša neurja. Na območju Celja, Dravograda, Gornje Radgone in Ormoža so morali posredovati tudi gasilci, so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Posledice neurja s točo na območju med Vojnikom in Ljubečno.



Hvala Aleš Kr za poročanje. pic.twitter.com/xofOwKjC0b — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 13, 2022

Kot so zapisali na spletni strani, so morali gasilci posredovati tudi v občinah Dobrna, Šentjur in Vojnik.

Na območju Dravograda je voda zaradi obilnih padavin ogrozila tri objekte. Posredovali so gasilci lokalnih prostovoljnih gasilskih društev, ki so meteorno vodo prečrpali, preusmerili in očistili prepuste.

V Mežici pa je meteorna voda zalila skladiščne prostore podjetja. Posredovali so gasilci iz Mežice, ki so vodo izčrpali iz objekta.

Na Ivanjskem vrhu v občini Gornja Radgona so obilne padavine nanesle večjo količino vode in blata na cesto ter v objekt. Posredujejo gasilci iz društev Spodnji Ivanjci, Negova in delavci podjetja Komunale Radgona. V Negovi je poplavilo kletne prostore dveh stanovanjskih hiš. Posredovati so morali tamkajšnji prostovoljni gasilci.

O nanosu blata na cestišče poročajo tudi iz središča Male Nedelje v občini Ljutomer. Tudi tam posredujejo lokalni prostovoljni gasilci.

Na območju občine Ormož je močnejše neurje podrlo drevo in onesnažilo okoli 200 metrov cestišča.