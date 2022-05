Neurje na Štajerskem: zalite kleti, sproženi plazovi in oviran promet

Na Štajerskem se je v soboto zvečer in danes ponoči razbesnelo neurje, ki je povzročilo precej nevšečnosti. Zaradi meteornih voda so morali gasilci med drugim večkrat posredovati v občini Lovrenc na Pohorju, je objavila uprava za zaščito in reševanje. Zaradi posledic neurja je bil ponekod oviran promet. Preglavice so imeli tudi na Koroškem.

Kot so danes sporočili z uprave za zaščito in reševanje, sta meteorna voda in blato v neurju zalivala kleti stanovanjskih objektov. Gasilci so med drugim pomagali pri izčrpavanju vode v Zgornjih Poljčanah, Lovrencu na Pohorju in Hrastovcu pod Bočem.

Poleg tega so s protipoplavnimi vrečami v občini Lovrenc na Pohorju preusmerjali tok meteorne vode in preprečili poplavljanje objekta v naselju Kumen, in sicer na Strmi poti in na ulici Rdeči Breg. Zaradi naplavin so s prometno signalizacijo zaprli cesto čez Vuhred.

Zemeljski plaz poškodoval stanovanjsko hišo

Z uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da je v naselju Recenjak v občini Lovrenc na Pohorju zemeljski plaz poškodoval stanovanjsko hišo in pomožne objekte. Tamkajšnji gasilci so ga začasno očistili, strokovne službe pa so območje pregledale in izdale navodila za sanacijo, ki se bo nadaljevala v prihodnjih dneh. Zaradi možnosti ponovnega plazenja hiša ni primerna za bivanje, zato so stanovalce preselili na varno.

Meteorna voda ponoči zalivala kleti

Zaradi neurja so morali ponoči posredovati tudi gasilci na Koroškem, in sicer v naselju Janževski Vrh v občini Podvelka, kjer je meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega in poslovnega objekta.

Zjutraj pa so v Vuhredu v občini Radlje ob Dravi zaradi zamašenega prepusta meteorne vode zalile občinsko cesto in železniško progo v izmeri okoli 300 metrov. Posredovali so gasilci, dežurni delavci Slovenskih železnic in občinski pogodbeni izvajalec z delovnimi stroji.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je bil zaradi posledic neurja ponekod oviran promet, zaradi več manjših plazov promet še vedno poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Majšperk-Rogatec.