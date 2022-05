Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Danes bo sprva oblačno, dež bo dopoldne večinoma ponehal. Popoldne se bo delno zjasnilo, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija.

Dobro jutro, dopoldne bo dež večinoma ponehal, popoldne se bo delno zjasnilo. Jutri bo več sonca, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

V ponedeljek še nekaj dežja, nato več sonca

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 19 do 23, na Goriškem do 25 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje.

V torek bo sončno. Predvsem v hribovitem svetu bo še možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V sredo bo pretežno jasno in še nekoliko topleje.