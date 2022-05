Danes bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Mogoča bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, v Gornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija.

Prehodno ohladitev📉 ta konec tedna lahko tudi izkoristite in dobro prezračite morda že malo pregreta stanovanja in hiše. V drugi polovici prihodnjega tedna nas zelo verjetno že čaka prvi letošnji vročinski val 🌡️. — ARSO vreme (@meteoSI) May 27, 2022

Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, pihal bo vzhodni veter. Na Primorskem bodo predvsem posamezne plohe in nevihte, pihala bo burja, ki se bo popoldne krepila. Dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do okoli 25, a se bo popoldne hladilo.

Kako kaže za nedeljo?

V nedeljo bo oblačno, padavine bodo do večera večinoma ponehale. Veter bo slabel. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne bodo v notranjosti mogoče posamezne plohe. Nekoliko topleje bo.

Kakšna je hidrološka napoved?

Vodnatost rek se bo počasi zmanjševala. V noči na soboto bodo začele naraščati reke na zahodu in severu Slovenije, v soboto čez dan pa tudi drugje po Sloveniji. Ob močnejših nevihtah lahko hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, mogoča bodo tudi razlivanja. Verjetnost za ta pojav bo večja v osrednji, severni in severovzhodni Sloveniji. V soboto in nedeljo bodo reke še naraščale, posamezne lahko narastejo do velikih pretokov, vodnatost večine rek pa bo srednja. Jutranja temperatura večine rek je med 9 in 20 stopinjami Celzija. Morje ob slovenski obali ima 23 stopinj Celzija.