V Sloveniji že divja nevihta: ponekod toča debela kot jajce

Zvečer in v prvem delu noči se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Vmes bodo tudi močnejše nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Proti jutru se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. Po poročanju Vreme24/7 so severno Slovenijo že zajele prve nevihte.