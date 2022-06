Zvečer in v noči na ponedeljek bodo ob nevihtah možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra, pojav toče ni izključen, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Ta je zato za severno polovico in jugozahodni del države za zvečer in v noči na ponedeljek izdala oranžno vremensko opozorilo. Na širšem območju Vojnika so v zgodnjih večernih urah že poročali o toči.

Bralec nam je poslal videoposnetek toče, ki je v zgodnjih večernih urah klestila na območju Vojnika.

V: https://t.co/DrPvdUVVbW via @SiolNEWS pic.twitter.com/GMXUYXkjNI — SiolNET Novice (@SiolNEWS) June 5, 2022

Še ena fotografija toče, ki je danes klestila v Frankolovem.



Jerneja Močnik, hvala za poročanje. pic.twitter.com/DO10h5MALb — Neurje.Si (@NeurjeSi) June 5, 2022

Od zahoda se nam bliža nevihtna fronta, ki je bila zgodaj popoldne še nad Švico in zahodno Avstrijo in bo naše kraje prešla ponoči. Pri nas je to popoldne ozračje precej pregreto, tudi vlage je veliko in že pred fronto lahko zvečer in v prvem delu noči nastanejo nevihte predvsem v severovzhodni Sloveniji. Vremenska fronta pa nas bo z nevihtami dosegla in prešla okoli polnoči ali kakšno uro zatem, je prihodnje vremensko dogajanje opisal dežurni meteorolog na Arsu Janez Markošek.

Pogled na nevihtni oblak nad območjem Vojnika. Foto: Matic Tomšič

Nekatere nevihte bodo močnejše, spremljali jih bodo močni nalivi, tudi sunki vetra, mogoča bo tudi toča. Nevihte se bodo pomikale od zahoda proti vzhodu. Če bo kakšno nevihto iznad Italije zaneslo nad našo obalo, nekje malo po polnoči, bo v tem primeru tam zapihal tudi kratkotrajen, ampak okrepljen severni do severozahodni veter, je dodal Markošek.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj Celzija. Do ponedeljka zjutraj se bo vreme umirilo, čez dan se bo zjasnilo.

Ob močnejših nevihtah lahko zvečer in v noči na ponedeljek hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države. Ob tem se lahko pojavijo razlivanja, meteorne in zaledne vode lahko na manjših območjih tudi poplavijo, pa Arso opozarja v danes izdanem hidrološkem poročilu.

Današnje skrivanje avtomobilov na varno v Žalcu. V mestu še dobro pomnijo uničujočo točo, ki je 8. avgusta lani naluknjala tako rekoč vse avtomobile, ki tistega popoldneva niso bili v garaži ali pod nadstreškom. Foto: Matic Tomšič

Arso tudi za jugozahod Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo



Agencija RS za okolje (Arso) je po izdanem oranžnem vremenskem opozorilu za severno polovico države popoldne oranžno obarvala že jugozahod Slovenije. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo namreč na vseh teh območjih ob nevihtah možna krajevna neurja z močnimi nalivi, močnimi sunki vetra severnih smeri, toča ni izključena.

Nevihte mogoče še v torek in četrtek, nato bi lahko bilo bolj mirno

Pri nas imamo letos maja in junija kar pogoste prehode nevihtnih front, ki so v preteklih dneh predvsem zaradi spremljajoče toče že povzročile precejšnjo škodo v kmetijstvu na Koroškem in Štajerskem ter v Prekmurju.

Tudi v bližnji prihodnosti pričakujemo še en prehod nevihtne fronte, in sicer v torek, potem pa mogoče še v četrtek. Današnji izračuni vremenoslovcev za naprej pa kažejo, da bi po četrtku sledilo daljše obdobje brez neviht, je še povedal Markošek.