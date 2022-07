V Istri, Kvarnerju in na Reki divjalo hudo neurje s točo

Na Reki je padal močan dež s točo in velikimi kosi ledu, praktično takoj je zalilo mestne ulice, ki so bile kmalu poplavljene, poroča Novi list.

Temperatura se je hitro spustila na 22 stopinj Celzija z osvežujočim severnim vetrom. V Puli pa temperatura še vedno vztraja pri 31 stopinjah Celzija.

Popoldne na delu Hrvaške mogoče hujše nevihte

Vremenoslovci za danes popoldne napovedujejo hujše nevihte. Popoldne in predvsem v večernem času bodo te mogoče tudi na vzhodu države. V Dalmaciji bo večinoma sončno, proti večeru z več oblaki pa je mogočih nekaj ploh, predvsem na celini, ob obali in na otokih pa bodo padavine spet večinoma odsotne.

Na morju bodo pihali zmerni severni in severovzhodni vetrovi, severozahodni in jugozahodni vetrovi. Zvečer se bo v severnem Jadranu okrepila burja. Najvišja letna temperatura je predvsem od 28 do 33 stopinj Celzija, na vzhodu in v Dalmaciji pa med 32 in 36 stopinjami Celzija.