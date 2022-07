Na mejnih prehodih Gruškovje in Dobovec boste za izstop iz države čakali do dve uri.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Dobovec boste za izstop iz države čakali do dve uri. Foto: STA

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so podaljšane čakalne dobe za izstop iz države in vstop v državo. Vozniki osebnih vozil največ do dve uri čakajo za izstop iz države na mejnih prehodih Gruškovje in Dobovec.