Slovesno bodo odprli Pelješki most

Most na Pelješac je projektiral slovenski inženir Marjan Pipenbaher, gradbena dela je izvedla kitajska družba China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Most na Pelješac je projektiral slovenski inženir Marjan Pipenbaher, gradbena dela je izvedla kitajska družba China Road and Bridge Corporation (CRBC). Foto: STA

Na Hrvaškem bodo danes odprli Pelješki most, ki pred mejo z BiH povezuje kopno s polotokom Pelješac in s tem prvič v zgodovini samostojne države skrajni jug s preostalim delom države. Dogajanje bo potekalo že od jutra, promet pa bo čez most uradno stekel po osrednji slovesnosti, ki se bo začela nekaj po 20. uri.

Dogajanje ob odprtju bo potekalo ves dan na obeh straneh mostu z vrsto nastopajočih, med drugim z nastopi glasbenih, folklornih in kulturno-umetniških društev ter tekaško prireditvijo, je na svoji spletni strani poročal hrvaški Poslovni dnevnik.

Osrednja slovesnost, na kateri bodo po napovedih na spletnih straneh institucij med drugimi sodelovali hrvaška predsednik republike in vlade Zoran Milanović in Andrej Plenković ter podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica, se bo začela ob 20.15. Odprtje bosta po govorih in glasbenem programu med drugim zaznamovala ognjemet in vožnja električnega športnega avtomobila nevera hrvaškega proizvajalca Rimac po mostu, je navajal omenjeni portal.

Most med mestom Komarna na kopenski strani in mestom Brest na polotoku je dolg 2.404 metre, celoten projekt gradnje mostu ter vpadnic s kopenske in pelješke strani je ocenjen na nekaj več kot 550 milijonov evrov, od česar je 357 milijonov evrov evropskih sredstev.

Gre za enega največjih infrastrukturnih projektov na Hrvaškem. Most je projektiral slovenski inženir Marjan Pipenbaher, gradbena dela je izvedla kitajska družba China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Podjetje Hrvatske autoceste je odprtje mostu za promet napovedalo za začetek turistične sezone, a so ga zaradi zamud pri gradnji povezovalnih cest prestavili. Gradnja se je po 1.277 dneh končala konec januarja letos.