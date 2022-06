Pod pelješkim mostom zaplula prva križarka

Križarka Bolette je dolga 237 metrov in široka 32,5 metra. Ima 12 palub in lahko sprejme do 1.380 potnikov.

Gre za prvo veliko ladjo, ki je zaplula pod novozgrajenim mostom Pelješac. Hkrati gre tudi za prvi test prehoda velike ladje pod tem mostom, piše regionalni hrvaški spletni portal Dubrovački dnevnik.

Ladja je na najvišji točki visoka 48,1 metra, najvišja dovoljena višina za ladje, ki bodo plule pod pelješkim mostom, pa je 55 metrov. Most Pelješac bodo uradno odprli 26. julija.

Bosnia and Herzegovina;Early this morning, cruiser MS Bolette sailed into Bosnian territorial waters and town Neum, with more than a thousand passengers, which is also the first to pass under the Peljesac Bridge. It is the largest cruiser that has ever sailed into Neum. pic.twitter.com/0upm7q10gW