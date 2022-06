Ta hrvaški otok je tako drag, da je sram celo domačine

Pred dnevi so bili kupci na hrvaškem otoku Šolta šokirani nad ceno kilogramskega sira gavda, za katerega je bilo treba plačati 92 kun (12,24 evra), kilogram čajne salame pa je stal 130 kun (17,29 evra).

Na celini dvakrat ali celo trikrat nižje cene

Ena izmed domačink je za Slobodno Dalmacijo dejala, da liter hrvaškega vina Plavac stane 53 kun (7,05 evra). V Splitu, ki velja za dražje mesto, pa 44,99 kune (5,98 evra). Na otoku Šolta so ceno povišali, tako da je dosegla 65 kun (8,64 evra), zato je opozorila, da naj predvsem turisti dobro pazijo, v kateri trgovini nakupujejo, saj cena istega artikla ni povsod enaka.

"Vsako leto je slabše"

"Vse to ni samo sramotno, ampak tudi bolno. Trgovci nas izkoriščajo. Smo žrtve monopola maloprodajne verige, nekonkurenčnosti, a nimamo izbire. Prav vsi so podrejeni premožnemu gostu. Toda tudi tujci niso neumni, vidijo, kako nas zavajajo. Na stojalu je zapisana ena cena, medtem ko na blagajni kupcu artikel zaračunajo po drugi ceni," je povedala prebivalka Šolte in dodala: "Naselje Maslinica ima razkošen hotel, marino z jahtami. Vsako poletje isto, vsako leto postaja slabše in slabše, bolj in bolj nesramno."

Prav tako primanjkuje sezonskih delavcev. Zaposlovalci pa čakajo na prihod bogatejših gostov in zato vsakodnevno dvigajo cene.

Poletna "prisilna dieta" na hrvaških otokih

"Plenice so v Splitu 20 kun cenejše kot na otoku. Stvari na otoku so ponekod dvakrat dražje kot na celini. Tako na primer gel za prhanje stane devet kun, tu pod 20 ali 30 kun ne najdeš ničesar. To je neznosno," je povedala ena izmed mater.

Mladi prodajalec Antonio Lovrinčević je pojasnil, da sveže blago na otok Šolta prihaja stalno, a ne zaradi dobička, ampak zaradi zvestih strank. Cene rastejo na dnevni bazi, vse od transporta do goriva ... Vsakodnevno se dogajajo veliki skoki.

"Povem vam iz prve roke, včeraj je bila ena cena, danes je druga, jutri bo tretja. Vse dražje in dražje je. Če izključimo dobiček, se trudimo cene obdržati enake, kolikor lahko. Trudimo se, da jih ne povečamo, vendar je neznosno. V primerjavi z lani se je vse podražilo za od 20 do 30 odstotkov, začenši s ceno trajekta. In zato je kilogram krompirja deset kun (1,33 evra), čebula 12 (1,6 evra), solata in blitva po 18 kun (2,39 evra)," je za Slobodno Dalmacijo povedal Antonio.

Cene vseh živil poskočile v nebo

Podražilo se je vse: med s Šolte se je ustavil na 100 kunah (13,3 evra), krofi na šestih kunah (0,8 evra), burek na 14 kunah (1,86 evra), mala kava z mlekom na 11 kunah (1,46 evra), sok na 17 kunah (2,26 evra), breskve stanejo 35 kun (4,65 evra), olje več kot 20 kun (2,66 evra) in maslo več kot 30 kun (3,99 evra). Tudi cena jogurta je skočila s 3,50 (0,47 evra) na 5,49 kune (0,73 evra).