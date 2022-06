Spet kaos na črpalkah: brez dizla in bencina #foto

Jutri se bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji predvidoma občutno zvišale. Cene bi se spet lahko povzpele za okrog 20 centov na liter. Te napovedi so po Sloveniji spet povzročile pravo paniko pri točenju goriva. Že včeraj so bile čakalne vrste pred večino črpalk dolge in spet je primanjkovalo goriva. Včeraj zvečer je tako poleg dizelskega goriva marsikje zmanjkalo tudi 95-oktanskega bencinskega goriva in točiti je bilo mogoče le še bistveno dražji 100-oktanski bencin. Liter tega že zdaj stane 2,2 evra.

Pri časniku Finance so izračunali, da bo glede na vse vstopne parametre cena 95-oktanskega bencina po osrednji oceni v torek dosegla približno 1,74 evra za liter, cena dizla pa 1,81 evra. To pomeni razliko okrog devet evrov za 50-litrski rezervoar goriva.

Od jutri spet določanje cen na črpalkah

Povpraševanje se je povečalo po tistem, ko je vlada v sredo sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo z 21. junijem na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

S tem bo konec ureditve, ki je začela veljati 11. maja in po kateri je najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina tako na bencinskih servisih na avtocestah kot zunaj njih določena pri 1,560 evra za liter, dizla pa pri 1,668 evra za liter. S tem je bistveno nižja kot v okoliških državah, z izjemo Madžarske.

Hrvaška vlada je na današnji izredni seji zamrznila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Nova cena bencina bo od torka dalje 14,06 kune (1,87 evra) za liter, cena dizla pa 13,57 kune (1,81 evra). Cene pogonskih goriv na avtocestah bodo trgovci lahko določali sami, je sporočil hrvaški premier Andrej Plenković.

Foto: Peter Jančič

Foto: Tomaž Prinčič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič