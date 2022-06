Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dogovorom so se avtoprevozniki zavezali, da bodo še naprej točili gorivo na avtocestnem križu. Ob tem so se dogovorili tudi o pogojih točenja goriva tako naftnih trgovcev kot vlade.

Z današnjim dogovorom so se avtoprevozniki zavezali, da bodo še naprej točili gorivo na avtocestnem križu. Ob tem so se dogovorili tudi o pogojih točenja goriva tako naftnih trgovcev kot vlade. Foto: Matej Leskovšek

"Vesel sem, da smo sklenili želeni dogovor," je po sestanku z avtoprevozniki na novinarski konferenci danes dejal minister za infrastrukturo Bojan Kumer, potem ko se je špekuliralo o dvojnih cenah dizla za avtoprevoznike na avtocestah in zunaj avtocest. "Diskriminacije med tujimi in domačimi vozniki ne bo," je še dejal minister ter poudaril, da bodo s spremembo dveh uredb dosegli znižanje vseh prispevkov okoljskih davščin in s tem znižali tudi končno maloprodajno ceno za vse prevoznike, ne zgolj slovenske.