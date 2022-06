Slovenska vplivnica v Pulju gradi sanjsko hišo #foto

Tako Katarina kot Marko sta fotografije gradnje delila na svojem profilu na Instagramu. Katarina je zapisala, da sta parcelo kupila 16. marca letos, in dodala, da temelji hiše že stojijo, ji je pa nenavadno, da je sama v času, ko poteka gradnja, v Ljubljani in ne tam.

Hiša je mišljena kot investicija

Na vprašanje, ali se bo preselila v Pulj, odgovarja, da ne: "V Pulju živijo moji starši, ampak sama si ne predstavljam iti iz Ljubljane. Že ko so se starši preselili tja, je bil to neke vrste šok. Bova nekako pol, pol. Hiša je mišljena bolj kot investicija."

Fotografije gradnje je na svojem profilu delil tudi njen partner Marko, ki je zapisal, da ne more verjeti, kako hitro stvari potekajo: "Stvari napredujejo hitro. Mogoče ta del gradnje ni najbolj zanimiv, ampak je pa napredek. Temelje so že odkrili in pobrali 'šolunge'. To bo sicer pod zemljo, saj se parcela malce dvigne."

Pravi še, da jima je nekoliko žal, da se nista odločila za klet, ampak "kdo potrebuje klet na morju".

Med sezono bosta hišo oddajala

"Odločila sem se čez noč. Rada dopustujem povsod po svetu, na Hrvaško pa redno hodim zato, ker se tam počutim kot doma, saj so si starši v Pulju zgradili hišo in zdaj tam živijo. Pa še morje je res zakon – prijazno! Tudi s partnerjem Markom sva zdaj v Pulju kupila parcelo in načrtujeva, da bova hišo, ki jo nameravamo zgraditi v enem letu, oddajala gostom, zunaj sezone pa bova tam seveda midva," je za Žurnal24 priznala Katarina.

Dodala je: "Kupila sva zemljo z gradbenim dovoljenjem in načrtom za projekt, po katerem bomo gradili. Čeprav so se cene dela in materiala zaradi covid-19 in vojne dvignile, imam v načrtu, da bom novo hišo v celoti financirala z denarjem, ki sem ga dobila od prodaje stanovanja na Fužinah."

