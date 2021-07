Katarina Benček po vrnitvi z Mikonosa okužena s koronavirusom: Glede cepiva še razmišljam

Katarina Benček se je pred dobrim tednom dni s partnerjem in prijatelji odpravila na priljubljeni grški otok Mikonos. Kljub temu da zaradi narave svojega dela veliko potuje, se za cepljenje proti bolezni covid-19 ni odločila. "Cepljenje ni zame občutljiva tema. Kot sem že povedala na družbenih omrežjih, mislim, da še premalo vem, da bi lahko govorila, ali sem za ali proti cepivu. Nimam nekega trdnega mnenja. Za zdaj sem 'shajala' s testi, in verjetno bo še nekaj časa tako. Glede cepiva še razmišljam," je povedala za Siol.net.

Kot pravi, ne ve, kje se je okužila, saj je bilo možnosti kar nekaj. "Pred prihodom v Slovenijo sem se testirala, in test je bil negativen. Dan po prihodu pa sem se začela počutiti nenavadno, zato predvidevam, da sem se okužila v zadnjih dveh dneh. Vrnili smo se v soboto, v nedeljo zvečer sem začela kihati in imela občutek, da bom zbolela. Ker naslednji dan ni bilo bolje, sem poklicala osebno zdravnico in odšla na PCR-test. Ta je bil na žalost pozitiven. Zelo sem utrujena, boli me celo telo, podobno kot pri gripi. Na srečo ne kašljam in nimam vročine, pa tudi vonj in okus sta še vedno tukaj," pove Benčkova, ki čas trenutno preživlja v samoizolaciji.

Dopustovala je z znanima prijateljicama Tino Gaber in Anjo Jenko. Kljub temu da so veliko časa preživele skupaj, pa se niso vse okužile. Gabrova je sledilce na Instagramu obvestila, da je negativna. Benčkovo je bolj kot to, da jih je v njihovi družbi zbolelo le nekaj, presenetilo dejstvo, da sta zboleli dve osebi, ki sta bili cepljeni.

Je to razlog za visoko rast okužb?

Mikonos, ki je znan po živahnem nočnem življenju in čudovitih plažah, vsako leto privabi ogromno turistov. Kljub temu da število okužb v Evropi narašča, in da se nova delta različica vztrajno širi, so še do pred kratkim na otoku zabave potekale nemoteno.

"Na otoku je bilo kar nekaj ljudi. Ulice so ozke, gneči se težko izogneš. Maske so sicer obvezne v zaprtih prostorih, vendar jih večina ne nosi. Še v trgovinah ti po večini niso rekli nič, če si bil brez maske. V 'beach' klubih so ob vstopu zahtevali masko, ki si jo lahko snel z obraza, ko si enkrat prišel do mize ali ležalnika. Podobno kot pri nas. Vsekakor pa pri upoštevanju pravili niso bili zelo striktni," dogajanje na Mikonosu opiše Benčkova.

Grške oblasti so prav minulo soboto zaradi skrb vzbujajočega porasta novih okužb med turisti uvedle policijsko uro in več drugih omejitev − prepovedale so predvajanje glasbe v restavracijah, barih in nočnih klubih.