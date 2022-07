Je to sploh mogoče? Hrvaško mestece z apartmaji za 50 evrov in kosili za 10 evrov.

Kraj ima nekaj manj kot tisoč prebivalcev, ki se jim v času sezone pridruži še trikrat toliko turistov, med katerimi so številne družine z otroki. Celotno sezono tako običajno sklenejo z okoli četrt milijona nočitvami. Poleg številnih domačih gostov so kraj v zadnjih letih odkrili tudi Čehi.

#jezeralovisca are situated near the fishermans village Jezera on the island of #Murter, which being only a few met… pic.twitter.com/YsxBQzHnqh