Odvraten oglas za delo: "Oblecite mini krila, prsi ven, nič sedenja in poskusite "prisiliti" stranke ..."

"Oblecite mini krila, trebuh noter, prsi ven, hrbet vzravnan, roka na boku", so zahteve, ki jih delodajalec enega od klubov v Dalmaciji, natančneje v Vodicah, zahteva od deklet, ki bi pri njem opravljale delo. "Brez skupinskih odhodov na stranišče in brez zadrževanja tam. Nič sedenja, dovoljena ni niti uporaba mobilnih telefonov v zasebne namene," je še zapisal v oglasu in dodal: "Poskusite "prisiliti" stranke, da jih pogostite s čim več pijače."

O D V R A T N O

Vodice style pic.twitter.com/ZtYkKQJ2Xu — Ma (@Federette1) July 16, 2022

Po družbenih omrežjih je zaokrožil oglas, ki naj bi ga objavil lastnik enega od nočnih klubov v Vodicah. Delodajalec je za dekleta, ki bi opravljale delo postavil šokantne zahteve.

"Delovni čas je vsako noč od 22. ure do 3. ure, sedem dni v tednu, urna postavka je 40 kun, potrebujete študentsko pogodbo. Bodisi svojo, bodisi tujo," je zapisal na začetku oglasa.

Potencialnim zaposlenim zagotavljajo en topel obrok na dan in nastanitev, ki je oddaljena dve minuti hoje od kluba. Kakšna je namestitev in kakšni so pogoji, niso navedli.

"Poskusite prisiliti stranke, ..."

Takšne pa naj bi bile naloge, ki bi jih dekleta morala opravljati:

"Dekleta naj se obnašajo, kot da ne delajo tam, ampak da so se same odločile za odhod v ta klub. In poskusite "prisiliti" stranke, da jih pogostite s čim več pijače. To je v interesu tako kluba kot vas," so še navedli v oglasu.

Vsak večer od zaposlenih pričakujejo, da naročijo pet pijač, ki jih plačajo stranke. Dekleta naj bi goste animirala, ko bi jim ti ponudili pijačo, pa bi morale naročiti nekaj, česar ni na mizi. "Če dekletom ni do pitja, naj pijačo zlijejo v straniščno školjko in naročijo novo," so še zapisali.

Takšen naj bi bil kodeks oblačenja

Poleg tega od deklet zahtevajo, da upoštevajo naslednja pravila oblačenja: "Mini krila, topi, pete, popoln make-up ..." in "pravila obnašanja": "Trebuh noter, prsi ven, hrbet vzravnan, roka na boku ..."

V oglas so dodali še nekaj dodatnih opomb: "Brez skupinskih odhodov na stranišče in brez zadrževanja tam. Nič sedenja, dovoljena ni niti uporaba mobilnih telefonov v zasebne namene."

Pod objavo je zapisanih na stotine negativnih komentarjev uporabnikov socialnih omrežji, ki so zgroženi nad oglasom in zahtevami delodajalca.