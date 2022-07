Velika sprememba cen bencina pri sosedih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene nafte na svetovnih trgih že več tednov nihajo med zaskrbljenostjo glede upočasnitve gospodarske rasti, ki običajno vodi v upad povpraševanja, in manjšo ponudbo. Ta je predvsem posledica ruskega napada na Ukrajino in strogih sankcij večinoma zahodnih držav.

Od jutri boste na Hrvaškem za liter bencina odšteli 99 lip oziroma 13 centov manj kot danes, so sporočili iz hrvaške vlade. Kot poroča HRT, vas bo liter 95-oktanskega bencina stal 12,03 kune oziroma 1,6 evra. Cenejši bo tudi dizel, in sicer za 20 lip oziroma 2,7 centa. Liter dizla vas bo tako stal 12,89 kune oziroma 1,71 evra.

95-oktanski bencin bo na Hrvaškem tako cenejši kot v Sloveniji, kjer boste za liter zunaj avtocest danes odšteli 1,62 evra. Dizel pa bo še vedno cenejši v Sloveniji, vendar bo razlika le deset evrskih centov.

Cene nafte prvi dan novega tedna navzdol

Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju znižale. Navzdol jih potiska predvsem nekoliko bolj pesimistično razpoloženje na finančnih trgih v Aziji.

Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena septembra, se je do opoldneva po singapurskem času pocenila za 1,09 dolarja na 93,61 dolarja za 159-litrski sod. Septembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so se pocenile za 98 centov na 102,22 dolarja, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Ker vlagatelji ne vedo, ali bo prevladalo manjše povpraševanje ali manjša ponudba, cene nafte že več tednov iz dneva v dan močno nihajo. Ne glede na to pa so gibljejo na visokih ravneh, od tistih v začetku leta so trenutno višje za dobrih 30 odstotkov.