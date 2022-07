Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Petrolovih bencinskih črpalkah na avtocestnem križu po poročanju Financ veljajo nižje cene za slovenske avtoprevoznike. Ti so namreč sklenili komercialne dogovore s Petrolom in dizel točijo po enaki ceni, kot je regulirana zunaj avtocestnega križa, navaja časnik. To so za Finance potrdili tudi panožni predstavniki pri OZS in GZS.

Čeprav je minister za infrastrukturo Bojan Kumer konec junija zagotavljal, da različnih cen dizla za slovenske avtoprevoznike in vse ostale uporabnike na avtocestah ne bo, se je glede na besede predstavnika avtoprevoznikov Petra Piška iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in direktorja združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Roberta Severja zgodilo ravno to.

"Slovenski prevozniki imajo pri Petrolu takšne cene, kot veljajo zunaj avtocestnega križa. Prevoznik mora biti komitent Petrola in mora imeti z njim sklenjeno pogodbo," je za Finance pojasnil Sever in dodal, da se je tako dogovorila vlada. "To mi je sporočil Kumer," Severjeve navedbe povzema časnik.

Pišek je dodal, da za tujce to ne velja: "Za njih je cena enaka oglaševani. Uradno ceno za dizel 'za vse' so namreč pri Petrolu ob avtocestah po kratkotrajnem znižanju že dvignili na skoraj dva evra," je dejal za Finance.

Dvojne cene ima Madžarska; nižje veljajo za Madžare, Slovence in Hrvate oziroma za vozila s tablicami iz teh držav, višje pa za vse druge. Do tega so bili kritični v Bruslju. Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je Madžarsko pozval, naj skladno s pravili enotnega trga tujcem oziroma tujim tovornjakarjem takoj preneha računati več za bencin oziroma dizel.

"Zdaj je malo zmešnjave, Petrol je sklenil dogovor z vsakim slovenskim prevoznikom posebej. Gre za komercialne dogovore," je za Finance še dejal Pišek, ki meni, da imajo glede na to, da se trenutno nihče od avtoprevoznikov ne jezi, očitno vsi urejene svoje dogovore.

"Jaz kot avtoprevoznik za dizel ob avtocesti plačam 1,808 evra za liter. Gre za ceno z 22-odstotnim DDV, ki si ga prevozniki, če so zavezanci za DDV, pozneje odbijajo. Torej je končna cena okoli 1,48 evra za liter," je dejal.

Na Financah čakajo na pojasnila ministrstva za gospodarstvo, na ministrstvu za infrastrukturo pa nastalih razmer in morebitnih dogovorov niso želeli komentirati. Prav tako še ni komentarja Petrola, o morebitnih podobnih praksah pri OMV Slovenija pa so v tej družbi navedli, da imajo s svojimi poslovnimi partnerji sklenjene individualne dogovore in jih kot poslovno skrivnost ne morejo komentirati.

Na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah je sicer trenutno za liter dizla treba odšteti 1,975 evra, za 95-oktanski bencin pa 1,901 evra.

Vlada je konec junija sprejela uredbi, s katerima se je tudi za dizel, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpovedala prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. S tem naj bi se znižala cena dizla ob avtocestah, vlada pa je od trgovcev pričakovala tudi prilagoditev marže.

Ob začetku veljavnosti uredbe so ceno dizla ob avtocestah pri Petrolu določili pri 1,895 evra, zdaj pa je precej višja, čeprav so se v vmesnem obdobju cene pogonskih goriv zunaj avtocest skladno z režimom delne regulacije in omejitve marž po izračunu, ki ga predvideva vladna uredba, nekoliko znižale.