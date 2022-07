Poizkusil oropati bencinsko črpalko v Mariboru. Ustavila sta ga …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eno od bencinskih črpalk na Teznem v Mariboru je v ponedeljek zvečer poskušal oropati do zdaj neznani moški. Počakal je, da so kupci odšli, zatem pa stopil za pult do prodajalca in mu z ostrim predmetom zagrozil, naj odpre blagajno. Prodajalec se je moškemu uprl, na pomoč mu je priskočil še občan, po prerivanju pa je ropar pobegnil.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, kjer so bili o poskusu ropa obveščeni okrog 22.15, sta se prodajalec in občan, ki mu je priskočil na pomoč, med prerivanjem lažje poškodovala.

Policisti nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja poskusa ropa. Osumljenca še vedno iščejo. Gre za moškega suhe postave, visokega okrog 170 centimetrov in z brado, ki je bil oblečen v črn pulover s kapuco in kavbojke črne barve, obut pa v rdeče športne copate, so še sporočili.