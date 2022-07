Policisti v temnopoltega moškega izstrelili 60 nabojev #video

Akron Police released body camera footage of the MURDER of Jayland Walker.



90 SHOTS were reportedly fired.



60 bullets reportedly hit him.



This case must be fully investigated by the Justice Department and ALL the body cams should be released.pic.twitter.com/zuQaxBCKHD — Don Winslow (@donwinslow) July 3, 2022

V ZDA se je pretekli teden ponovno zgodil primer nasilnega vedenja policistov do temnopoltih. Pred kratkim so ubili 25-letnega Jaylanda Walkerja, ki je bežal pred policijo, ker je storil prometni prekršek.

V nedeljo je policija objavila dva posnetka, povezana z njegovo smrtjo. Prvi je zbirka več videoposnetkov in posnetkov zaslona osebnih policijskih kamer, drugi pa je celoten posnetek zasledovanja in streljanja nanj.

This is Jayland Walker. He was murdered in Akon, Ohio by 8 police officers (7 white) in one of the most horrific ways possible! Shot at 90 times getting hit with 60 bullets! His body totally mutilated. Police officers then cuffed his dead body #JaylandWalker pic.twitter.com/CdPl81upFb — Daddy Fat Sacks (@SourD828) June 30, 2022

Umrl je na kraju dogodka

V videu navajajo, da Walker ni ustavil svojega avtomobila in da je pobegnil, zato so ga začeli loviti. Po nekaj minutah zasledovanja je med vožnjo skočil iz avtomobila in začel bežati. Policisti so ga poskušali zaustaviti s pomočjo električnih paralizatorjev, a jim ni uspelo. Trdijo, da so bila zaradi vedenja 25-letnika njihova "življenja ogrožena", zato so nanj začeli streljati. Izstrelili so 90 nabojev, Walkerja pa jih je zadelo kar 60. Za mrtvega so ga razglasili na kraju dogodka.

Medtem ko oblasti pozivajo k miru, so množice s transparenti z napisom "Pravičnost za Jaylanda" korakale proti mestni hiši. Protirasistične organizacije so v nedeljo že četrti dan pozvale k protestom. Ti so bili mirni, so pa oblasti zaradi strahu pred neredi okoli policijske postave postavile težko mehanizacijo, kot so snežni plugi.

Na Walkerja je streljalo osem policistov

Odvetnik družine Walkerja Bobby DiCello je za New York Times dejal, da je odvetnik že 22 let in da še nikoli ni videl česa podobnega temu videu. Šef policije Steve Mylett je razkril, da so forenzični strokovnjaki na njegovem telesu našli 60 ran. Osem policistov, med njimi sedem belopoltih, so začasno odpustili z dolžnosti, bodo pa do konca preiskave vseeno prejemali plačilo.

Na dogodek se je odzval tudi košarkarski zvezdnik LeBron James, ki prihaja iz mesta Akron. Dejal je, da "moli za svoje mesto".

I 🙏🏾 for my city today! — LeBron James (@KingJames) July 3, 2022

Življenja temnopoltih štejejo

Zadnjih nekaj let je nasilno vedenje policistov do temnopoltih ljudi precej pogosto. Protesti proti temu so se začeli s smrtjo Georgea Floyda, ki mu je policist s kolenom pritiskal na vrat, dokler ni umrl. To se je zgodilo maja 2020, ko se je začelo tudi gibanje Življenja temnopoltih štejejo (Black lives matter).