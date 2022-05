Policisti ustrelili neoboroženo nosečo žensko #video

A witness named Shédanja says Kansas City police shot a Black pregnant woman five times even though she was unarmed and had her hands up. The victim was identified as 26-year-old Leonna Hale. She was in stable condition on Friday, according to KCTV.



Shédanja recorded this video pic.twitter.com/esOQnCRyB4 — David Edwards (@DavidEdwards) May 30, 2022

Lokalni mediji so poročali o izkušnjah prič, ki so navedle, da je ženska, imenovana Leonna Hale, dvignila roke v zrak in pokazala, da je neoborožena. Nekaj trenutkov pozneje so jo policisti Kansas Cityja na parkirišču pred trgovino večkrat ustrelili.

Iskali so par, ki je ukradel avtomobil

Policisti so iskali moškega in žensko, ki sta na avtocesti ukradla avtomobil. Vozilo, ki je ustrezalo opisu ukradenega vozila, je bilo na parkirišču pred lokalno trgovino.

V omenjenem vozilu je bil poleg ženske še moški, a je ob prihodu policistov pobegnil. Trije policisti so stekli za njim. Ženska je z dvignjenimi rokami stopila iz avtomobila. Pozvali so jo, naj leže na tla, vendar jim je povedala, da ne more, saj je noseča.

V avtomobilu je imela orožje

Nekaj trenutkov, preden so jo ustrelili, je policistom sicer povedala, da ima v avtomobilu pištolo, a jim je pokazala, da je neoborožena. Stopila je tri korake nazaj, policisti pa so vanjo izstrelili pet nabojev.

Žensko so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. Policija pravi, da ni v smrtni nevarnosti.

Priča, ki je posnetek delila na svojem profilu na Facebooku, je dejala tudi, da je ženska padla po tleh in obmirovala. Dodala je, da so dogodek videli tudi njeni trije sinovi, stari leto, deset in 13 let. Vsi so bili travmatizirani.

Začasni vodja policije v Kansas Cityju Joseph Mabin pa je za KCTV povedal, da policisti nikoli ne želijo biti v takšnem položaju: "Konec tedna je čas za prijatelje. Ni čas za nasilje."