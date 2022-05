V Mengšu ponoči streljali pred gostinskim lokalom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakaj so v Mengšu ponoči streljali, policisti še preiskujejo. Fotografija je simbolična. Foto: Unsplash

Pred gostinskim lokalom stanovanjsko-poslovnega objekta na Glavnem trgu v Mengšu so minulo noč odjeknili streli, poroča portal Domžalec. Policisti še vedno preiskujejo dogodek, po neuradnih informacijah v lokalu v času streljanja ni bilo nikogar.

Streljanje je po navedbah portala prestrašilo tamkajšnje stanovalce.

"Kot nam je povedal eden izmed stanovalcev, je na vratih lokala možno videti razbito in z lepilnim trakom zamaskirano steklo, na tleh pa so bili vidni tudi tulci," so še zapisali.

Policisti dogodek še preiskujejo

V zvezi z dogodkom je Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana povedal, da policisti obravnavajo sume kaznivih dejanj zoper splošno varnost in premoženje, ker je po prvih podatkih do zdaj neznan storilec s strelnim orožjem poškodoval eno izmed stavb.

Stavba je bila v času dogodka prazna oziroma v njej ni bilo oseb.

Policisti glede tega nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Ker preiskava še vedno poteka, več informacij o dogodku niso posredovali, še poroča portal.