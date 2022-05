Policista obtožili umora, ker je 12-letnega dečka ustrelil v hrbet

V ZDA so aretirali policista iz Philadelphie, ki je marca 12-letnega dečka v policijski akciji ustrelil v hrbet in ga ubil, potem ko je najstnik streljal na njegovo vozilo. Policist je obtožen naklepnega umora, je po poročanju tujih tiskovnih agencij v ponedeljek sporočil okrožni tožilec v Philadelphii Larry Krasner.

A fired Philadelphia police officer who fatally shot a 12-year-old boy in the back was charged with murder. https://t.co/Jcl7JQ3Rlo — CBS News (@CBSNews) May 2, 2022

26-letnega policista Edsaula Mendozo so aprila odpustili iz policije, v nedeljo pa so ga aretirali zaradi smrti 12-letnega Thomasa Sideria. Med drugim je obtožen naklepnega umora, je sporočil tožilec, ki je predstavil okoliščine dečkove smrti.

Mendoza, oblečen v civilna oblačila, je bil s še tremi policisti na patrulji v neoznačenem avtomobilu, parkiranem v eni od četrti v mestu, kjer se podobno kot v številnih ameriških metropolah povečuje kriminal.

Ko so opazili 12-letnega Thomasa Sideria in še enega 17-letnika, so se odločili, da bodo zapeljali okoli bloka. Ko so prižgali utripajoče luči, je 12-letnik začel streljati na avtomobil.

Tretji strel je bil za dečka usoden

Policisti so nato stekli za fantom. Mendoza je proti njemu trikrat ustrelil, drugi policist pa je izstrelil en strel. Po navedbah tožilca je najstnik že spustil pištolo, "ko je policist Mendoza izstrelil tretji, usodni strel".

Edsaul Mendoza, former Philadelphia police officer who fired the shots that fatally struck 12-year-old TJ Siderio, after he allegedly shot at police, in South Philadelphia has been charged with murder. https://t.co/svfEdtsOpE — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) May 3, 2022

"Ko je policist Mendoza izstrelil tretji in usodni strel, je vedel, da 12-letni, 175 centimetrov visoki in 111 kilogramov težki Thomas Siderio nima več orožja in mu ne more škodovati," je dejal Krasner. "Vendar je kljub temu v njegov hrbet izstrelil strel, ki ga je ubil," je dejal.

Predstavnik policijskega sindikata, ki ga je navajal New York Times, je dejal, da ima Mendoza, "tako kot vsak drug državljan, pravico do poštenega sojenja". Izrazil je prepričanje, da bo sodni sistem zaščitil ustavno pravico policista do poštenega sojenja, poroča AFP.