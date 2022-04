Učenec na osnovni šoli Žužemberk ustrelil drugega učenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 10.34 so policiste Policijske uprave Novo mesto obvestili o streljanju v prostorih Osnovne šole Žužemberk. Po neuradnih informacijah N1 je osnovnošolec po nesreči sprožil strel in pri tem ranil drugega učenca, ki je lažje poškodovan.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave in policisti opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila o primeru, so še zapisali na policiji.

Več o dogodku bo policija povedala v izjavi ob 15.20.