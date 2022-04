V strelskem pohodu v Sacramentu najmanj šest mrtvih

Pred tem je policija okoli 4. ure zjutraj po lokalnem oziroma 13. ure po srednjeevropskem času na Twitterju ljudi pozvala, naj se izogibajo območju streljanja, saj da prizorišče "ostaja aktivno", velika policijska prisotnost tam pa se nadaljuje. Policija je nato nekaj ulic zaprla.

🚨 K Street Shooting Update🚨



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd