Elitno sosesko Washingtona pretresel nov strelski napad

Napadalec je streljal na štiri mimoidoče na ulici, od tega so tri zaradi strelnih ran prepeljali v bolnišnico.

Streljanje je v petek popoldne po lokalnem času pretreslo elitno naselje Van Ness na severozahodu Washingtona, v bližini zasebne šole Edmund Burke, kjer se je takrat ravno zaključeval pouk. Policija je območje hitro zaprla, pri čemer so prestrašeni učenci ostali zaprti v šoli, ter začela z lovom na napadalca.

S pomočjo izjav očividcev so policisti po nekaj urah izsledili lokacijo, s katere je streljal napadalec − z okna v petem nadstropju ene od okoliških stanovanjskih zgradb. Ko so prišli tja, so našli mrtvega napadalca, ki si je očitno tik pred tem sodil sam. V stanovanju, ki je bilo po navedbah policije urejeno "tipično za ostrostrelca", so našli več kosov orožja in streliva.

Gre sicer za 23-letnega Raymonda Spencerja iz predmestja Fairfaxa v zvezni državi Virginii. Izsledili so ga s pomočjo videa, ki ga je objavil na družbenih omrežjih in na katerem je videti, kako nekdo strelja na ljudi z okna v višjem nadstropju zgradbe.

Po navedbah načelnika washingtonske policije je posnetek "videti precej avtentičen", niso pa še prepričani, ali je bil objavljen v realnem času oziroma v živo ali kasneje. Motiv Spencerja za zdaj ni znan, orožje pa naj bi bilo kupljeno zakonito.