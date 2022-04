Abramov na sojenju za domnevni umor Sare Veber zavrnil zagovor

Na celjskem okrožnem sodišču so danes začeli sojenje Sebastienu Abramovu, ki mu tožilstvo očita umor nekdanjega dekleta Sare Veber v okolici Žalca leta 2015. Abramov je zavrnil zagovor in pri tem dejal, da se bo zagovarjal v sodnem postopku. Dodal je, da danes ni pripravljen odgovarjati na vprašanja.

Sodnica Marjana Topolovec Dolinšek je prebrala zagovor Abramova, ki ga je podal med preiskavo. Takrat je povedal, da je Vebrovo ustrelil po nesreči, bil je prepričan, da v cevi puške ni nabojev, ko je počilo, pa je doživel šok.

Iz puške odstranil naboje in jo nato pospravil

Prav tako je dejal, da je poskušal Vebrovo oživljati in da je celo razmišljal, da bi se ubil. Očital si je, da je Vebrova umrla zaradi njegove malomarnosti in površnosti.

Tožilec Gorazd Kacijančič pa je predstavil obtožnico, v kateri Abramovu očita, da je Vebrovo umoril na zahrbten način, poroča STA. Kot je dejal, jo je s polavtomatsko puško ustrelil v prsni koš, dekle pa je potem izkrvavelo.

Po tožilčevih besedah je Abramov, ki je trenutno v celjskem priporu, preden je poklical reševalce, iz puške odstranil naboje in puško potem pospravil.

Če bo kriv, mu grozi do 30 let zapora

Policijska preiskava dogodka je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Avgusta leta 2020 je bil sicer Abramov obsojen na 16 mesecev zapora zaradi goljufije na račun staršev Sare Veber. Po navedbah v obtožnici naj bi prosil Sarino mamo, naj vzame posojilo, ker naj bi potreboval denar za nakup vozila. Mama je zato najela bančno posojilo in ga skupaj s svojimi prihranki dala Abramovu. Ta pa vozila ni kupil in trdi, da je okrog 17 tisoč prejetih evrov dal Sari za poplačilo štipendije. Njeni mami naj bi vrnil le tisoč evrov.

V zadevi odrezana roka je Abramov skupaj z Julijo Adlešič priznal zavarovalniško goljufijo, dobila sta zaporni kazni.

Okrožno sodišče v Ljubljani, 11. 9. 2020 Foto: STA