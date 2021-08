Višji sodniki Sebastienu Abramovu znižali kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski višji sodniki so Sebastienu Abramovu znižali kazen za goljufijo na račun staršev pokojne Sare Veber, iz leta in štirih mesecev na leto dni zapora, sklicujoč se na neuradne informacije danes poroča časnik Večer. Abramov naj bi z goljufijo starša svojega tedanjega dekleta Sare Veber oškodoval za dobrih 15 tisoč evrov.

Abramovu je sodnica Lidia Kralj na žalskem okrajnem sodišču lani zaradi goljufije na račun staršev umrle Sare Veber izrekla kazen leto in štiri mesece zapora. Po neuradnih podatkih časnika so višji sodniki sicer potrdili prvostopenjsko presojo, da je zakrivil očitano goljufijo, a so mu kazen znižali za štiri mesece.

Odvetnik Abramova Mitja Pavčič, ki sodbe še ni prejel, se je na prvostopenjsko sodbo pritožil zaradi po njegovem nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, kršitev pravic do obrambe in višine kazenske sankcije. Sodeč po sodbi so višji sodniki njegovi pritožbi delno ugodili, dodaja časnik.

Kot še spominja Večer, je sodnica na prvi stopnji odločila, da je bila Abramovu krivda dokazana, in ga zaradi goljufije, s katero je za 15.300 evrov oškodoval zakonca Nado in Rudija Vebra, obsodila na leto in štiri mesece zapora. Zgodba sega v september 2014. Takrat je Nada Veber najela bančni kredit, za kar jo je prosil Abramov, ker naj bi potreboval denar za nakup vozila.

Mati Sare Veber je potem v banki najela posojilo, imela je tudi nekaj privarčevanega denarja, vse pa je izročila Abramovu. Ta vozila nikoli ni kupil, Sarini materi je vrnil skupaj le tisoč evrov kredita v štirih obrokih. Zadnjega je plačal marca 2015, nakar je v istem mesecu Sara Veber umrla v sumljivih okoliščinah. Tudi višji sodniki so menili, da je goljufijo storil naklepoma in da je denar potreboval za poplačilo svojih dolgov, še navaja Večer.

Čaka ga ponovno sojenje v zadevi odrezana roka

Abramova sicer čaka še ponovljeno sojenje v zadevi odrezana roka. Abramovu, Juliji Adlešič in Abramovima staršema Tinki Huskić Colarič in Gorazdu Colariču očitajo poskus zavarovalniških goljufij z zaigrano delovno nesrečo, v kateri je Adlešičeva ostala brez roke. Poleg tega bo Abramov stopil pred sodnike tudi zaradi domnevnega umora Sare Veber.