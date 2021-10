Zadeva odrezana roka: obravnava brez Abramova, njegov oče napadel fotografa

Po poročanju 24ur.com je pred vstopom na sodišče Gorazd Colarič, soobtoženi v zadevi odrezana roka, napadel enega od fotografov, ki so pred stavbo okrožnega sodišča čakali na prihod preostalih obtoženih.

Tudi tokrat se je obravnava začela nekoliko kasneje, kot je bilo sprva predvideno. Obravnava je bila z 8.30 prestavljena na 9. uro. Ob določeni uri je na sodišče prišel le Abramov, a je zaradi slabega počutja sodno dvorano kmalu zapustil.

Tožilec je z odsotnostjo Abramova soglašal, še poroča 24ur.com. Sojenje se nadaljuje brez njega. Še preden je zapustil dvorano, je sodišče določilo datume naslednjih narokov glavne obravnave.

Spomnimo

Pred dobrim tednom dni se je ponovljeno sojenje prav tako kot danes začelo z zapleti. Obtoženi Julija Adlešič in mama Abramova, Tinka Huskič Colarić, takrat namreč nista izpolnjevali pogoja PCT in zato ostali zunaj sodne dvorane. Sojenje je bilo prestavljeno za uro in pol, medtem sta obtoženi opravili testiranje in se vrnili v sodno dvorano.

Tožilstvo Abramovu, Adlešičevi in Huskić Colaričevi očita poskus kaznivega dejanja v škodo petih zavarovalnic. Skupni znesek škode, ki bi pri tem nastala zavarovalnicam, je 1.166.300 evrov, Colariču pa tožilstvo očita, da je ob klicu na pomoč napačno poročal o nesreči, pri kateri je nastala poškodba roke.

Odvetnik Abramova Mitja Pavčič je po zadnji obravnavi izrazil prepričanje, da bo na naslednji, se pravi današnji obravnavi pričal izvedenec sodne medicine. V ponovljenem sojenju bo namreč treba izvesti preizkus na človeškem kadavru in zaslišati izvedenca biomedicinske stroke. Pavčič meni, da je preizkus na kadavru mogoče izvesti, kadaver pa se lahko išče tudi zunaj Slovenije oziroma uporabi druge tehnike.