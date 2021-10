Nova epizoda zadeve odrezana roka: sodišče ima izredno težko nalogo

Če ne bo novih zapletov, bodo v četrtek na Okrožnem sodišču v Ljubljani začeli ponovno sojenje četverici s prvoobtoženo Julijo Adlešič, ki jih obtožnica bremeni poskusa zavarovalniških goljufij z zaigrano delovno nesrečo in odrezano roko. Sojenje bi morali začeti že pred slabim mesecem, a so začetek preložili, ker na sodišče ni bilo soobtoženega Gorazda Colariča.

V zadevi so obtoženi Adlešičeva, njen partner Sebastien Abramov ter njegova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič, piše STA.

Julija Adlešič in Sebastien Abramov Foto: STA

Prejela bi več kot milijon evrov odškodnine

Adlešičevo in Abramova je ljubljansko sodišče 11. septembra lani spoznalo za kriva. Po oceni sodišča sta namreč po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila 100-odstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1.166.300 evrov odškodnine. Adlešičevi je prisodilo dve leti zapora, Abramovu pa tri. Za krivega je spoznalo tudi očeta Abramova Gorazda Colariča in ga pogojno obsodilo, mamo Tinko Huskić Colarič pa je sodni senat oprostil.

A višji sodniki so obsodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje, ker so ocenili, da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke Adlešičeve ni dovolj razčiščeno. V ponovljenem sojenju bo treba izvesti preizkus na človeškem truplu in zaslišati izvedenca biomedicinske stroke, ki pa že opozarja, da bo izjemno težko dobiti primerno truplo za izvedbo poskusa.

V Celju nadaljevanje sojenja štirim obtoženim v zadevi Delamaris



Na Okrožnem sodišču v Celju se bo v torek nadaljevalo sojenje štirim obtoženim zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa. Gre za okoli 1,4 milijona evrov, ki naj bi jih Vegrad plačal takratni direktorici kmetije Bužekijan Blanki Muster za svetovanje pri nakupu za 13 milijonov evrov delnic Delamarisa, dejansko pa naj bi denar kot provizijo prejel znani odvetnik Miro Senica.



Ta je obtožen napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja, nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak je obtožena zlorabe položaja, Blanka Muster pa pomoči pri zlorabi položaja. Olga Zaviršek in Musterjeva sta obtoženi pomoči pri kaznivem dejanju pranja denarja.



Predobravnavni narok v tej zadevi so izvedli že leta 2017, ko Senica, Zavirškova in Musterjeva krivde niso priznali. Tovšakova je za očitana kazniva dejanja krivdo najprej priznala, decembra leta 2018 pa je na predobravnavnem naroku preklicala sporazum o priznanju krivde. Sporazum naj bi namreč podpisala pod velikim pritiskom.



Glede na napovedi s prve obravnave, ko so vsi obtoženi zanikali krivdo, na sodišču pričakujejo dopolnjeno mnenje izvedenca ekonomske stroke.