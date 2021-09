Začenja se ponovljeno sojenje v zadevi odrezana roka

Leto dni po izreku obsodilne sodbe se domnevni poskus zavarovalniških goljufij z zaigrano delovno nesrečo in odrezano roko vrača na sodišče. Višji sodniki so obsodbo razveljavili in vrnili v ponovno sojenje, češ da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke pri prvoobtoženi Juliji Adlešič ni dovolj razčiščeno.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo tako danes začelo ponovljeno sojenje pred enakim sodnim senatom, ki mu predseduje sodnica Marjeta Dvornik. Zaradi očitkov o poskusu zavarovalniških goljufij z zaigrano delovno nesrečo, v kateri je Julija Adlešič skoraj ostala brez roke, bodo na zatožno klop spet sedli Adlešičeva, njen partner Sebastien Abramov ter njegova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič.

Spomnimo

Ljubljansko okrožno sodišče je 11. septembra lani za kriva spoznalo Adlešičevo in Abramova. Po mnenju sodišča sta Adlešičeva in Abramov po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila 100-odstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1.166.300 evrov odškodnine. Adlešičevi je sodišče prisodilo dve leti zapora, Abramovu pa tri. Za krivega je spoznalo tudi očeta Abramova Gorazda Colariča in ga pogojno obsodilo, mamo Tinko Huskić Colarič pa je sodni senat oprostil.

A je višje sodišče prvostopenjsko obsodbo razveljavilo. Po mnenju višjega sodišča namreč dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe pri Adlešičevi ni dovolj razčiščeno, so tedaj poročali mediji. Po mnenju višjega sodišča je prvostopenjsko sodišče s tem, ko je zavrnilo predlog obrambe o postavitvi izvedenca biomehanske stroke in preizkusu žaganja na človeškem kadavru, kršilo pravico do obrambe, kar je vplivalo na pravilnost in zakonitost sodbe, je poročal časnik Delo.